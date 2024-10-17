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Россиянам планируют напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги»

В России начнут напоминать на Госуслугах об окончании действия полиса ОСАГО. Такой функционал Национальная страховая информационная система (НСИС) сейчас разрабатывает с Минцифры, сообщил гендиректор НСИС Николай Галушин. По его ожиданиям, эта функция заработает в 2025 году.

Пользователям «Госуслуг» уже приходят уведомления о статусе действия некоторых документов. К примеру, мобильное приложение «Госуслуги Авто» напоминает автомобилистам об окончании срока действия водительского удостоверения, рассказали в пресс-службе Минцифры. Там подтвердили: возможность расширения функционала на полис ОСАГО сейчас обсуждается Минцифры с заинтересованными ведомствами и организациями.

Страховщики не всегда напоминают клиентам об окончании полиса. Особенно если у человека было несколько аварий, пояснил Николай Галушин.

Такие уведомления помогут людям не выезжать на дорогу без полиса по забывчивости, согласился президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, это позволит автовладельцу избежать штрафа за отсутствие обязательной автогражданки, а потерпевшие будут защищены, если произойдет авария, пишут «Известия».

Участники рынка поддержали инициативу. Сейчас в зависимости от региона без обязательной автогражданки ездят от 2% до 20% водителей, оценил заместитель гендиректора СК «МАКС» Александр Горяинов.