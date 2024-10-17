АвтоМир / За рулём

В России могут снять запрет на экспорт бензина Аи-92

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что поручил Минэнерго РФ в ближайшее время проработать и внести предложение о снятии запрета на экспорт бензина Аи-92 из России; запрет будет снят, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива.

«Мы получили сейчас предложение, я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли предложение необходимое», - ответил Новак в кулуарах Русского экономического форума на вопрос, обсуждается ли снятие запрета экспорта бензина, очертив сроки выполнения поручения как «в ближайшее время».

«Речь идет только пока о 92 бензине. Сейчас анализируется баланс, и в случае, если у нас будут подтверждены излишки и затоваривание, безусловно, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства», - добавил Новак.

В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ, пишет РИА Новости.