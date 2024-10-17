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АвтоМир / За рулём

Владельцам китайских автомобилей рассказали о подготовке машин к зиме

17.11.2024 17:00|ПсковКомментариев: 0

Владельцам китайских автомобилей нужно ответственно подойти к подготовке своих машин к холодам, рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Так, он отметил, что китайские автомобили не всегда могут исправно работать в условиях российской зимы, откуда и берутся многочисленные жалобы автомобилистов.

Поэтому Субботин подчеркнул, что перед приходом холодов нужно тщательно проверить уровень всех технических жидкостей, залить «зимнее» масло. Более того, по его словам, необходимо поменять родные масляные фильтры на продукцию более популярных и проверенных временем брендов, пишет издание NEWS.ru.

Автоэксперт посоветовал также проверить топливную систему, так как «китайцы» обладают низким качеством материалов и деталей, которые могут легко треснуть из-за перепадов температуры. По словам Субботина, при попадании бензина или дизеля на детали машины автомобиль рискует загореться. 

Теги: #автомобиль #китай
Источник: Псковская Лента Новостей
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