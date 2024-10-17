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АвтоМир / За рулём

В Госдуму поступили поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

29.11.2024 09:47|ПсковКомментариев: 0

Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) предлагают поднять. Такие предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях внес в Госдуму кабмин. Об этом сообщил журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает «Российская газета».

«Насколько я знаю, уже внесло правительство», - сказал парламентарий. Он не исключил, что данные изменения могут быть поддержаны до конца текущего года. Финальное заседание осенней сессии запланировано на 18 декабря.

Согласно разъяснению ТАСС, речь о росте штрафа за езду без ремней безопасности - сообщалось о проработке их увеличения с одной до полутора тысяч рублей. При этом штраф за управление авто в пьяном виде или передачу права на управление другому лицу предлагается поднять существенно - с 30 тыс. до 45 тыс. рублей. А за превышение скорости, согласно проектировкам, хотят штрафовать на сумму в диапазоне 750 руб - 7,5 тыс. руб. Сейчас верхняя и нижняя планки составляют 500 и 5 тыс. руб.

Кроме того, речь может пойти о санкциях за игнорирование дорожных знаков или разметки - это рост с нынешних 500 - 5 тыс. руб. до 750-7,5 тыс. руб. Причинение легкого вреда здоровью по КоАП может быть чревато штрафом в 3,7 тыс. - 7,5 тыс. руб. (вместо 2,5 тыс.-5 тыс.). А за причинение среднего вреда здоровью штрафные санкции предлагают поднять с 10-20 тыс. руб. до 15-30 тыс. руб.

Источник: Псковская Лента Новостей
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