За автоподставы предложили отправлять в тюрьму на срок до семи лет

Автоподставы предложили выделить в отдельный вид преступлений с соответствующей статьей в Уголовном кодексе и ответственностью — тюремным сроком до семи лет и штрафами до миллиона рублей, а также списком отягчающих обстоятельств. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы.
Как следует из текста законопроекта, авторы предлагают внести поправки в Уголовный кодекс, а именно — в статью 163 «Вымогательство», пишет «Парламентская газета».
Статью 163 авторы инициативы предлагают дополнить подстатьей, которая так и будет называться — «Умышленное создание дорожно-транспортного происшествия в целях вымогательства». Наказанием за это будет служить лишение свободы на срок до четырех лет, которое может дополняться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет. А за то же преступление, но совершенное с отягчающими обстоятельствами, например группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, — до семи лет со штрафом до миллиона рублей.
В пояснительной записке авторы законопроекта также ссылаются на исследования 2023 года, где опрошенные водители называли в числе самых популярных сценариев автоподстав резкое торможение впереди идущего автомобиля, подстроенное столкновение из слепой зоны на кольцевой развязке, фальшивые аварии с пешеходами, а также царапины, якобы полученные на парковке.
Действительно, автоподставщики постоянно совершенствуют свои методы и сбиваются в настоящие банды. Одну такую, например, в прошлом году задержали в Краснодаре — по данным местных СМИ, ее участники организовали более сотни автоподстав, а в их числе была даже сотрудница страховой компании, которая консультировала злоумышленников в вопросах выплаты компенсаций за ДТП.
Составители законопроекта отмечают также, что хоть автоподставщики сегодня и привлекаются к ответственности чаще всего за мошенничество, на деле их действия выходят далеко за его рамки, поскольку включают в себя и вымогательство, и угрозы, и нарушение ПДД, причем, как правило, с повреждением транспортного средства потерпевших. Поэтому и разбираться с такими инцидентами нужно по особой системе и ответственность ужесточать.
Независимые эксперты инициативу оценили в целом положительно.
Законопроект находится на отзыве в правительстве. Ожидается его внесение на рассмотрение в Госдуму уже в обозримом будущем.