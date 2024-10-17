АвтоМир / За рулём

За автоподставы предложили отправлять в тюрьму на срок до семи лет

Автоподставы предложили выделить в отдельный вид преступлений с соответствующей статьей в Уголовном кодексе и ответственностью — тюремным сроком до семи лет и штрафами до миллиона рублей, а также списком отягчающих обстоятельств. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы.

Как следует из текста законопроекта, авторы предлагают внести поправки в Уголовный кодекс, а именно — в статью 163 «Вымогательство», пишет «Парламентская газета».

«Смысл в том, чтобы выделить искусственное создание дорожно-транспортных происшествий в отдельный, самостоятельный вид преступления, — отметил один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — У нас регулярно в СМИ появляются данные о все новых схемах развода законопослушных автовладельцев на деньги. При этом сами подставщики чувствуют себя вполне вольготно и практически безнаказанно, потому что даже в случае поимки судят их по обычной «мошеннической» статье».

Статью 163 авторы инициативы предлагают дополнить подстатьей, которая так и будет называться — «Умышленное создание дорожно-транспортного происшествия в целях вымогательства». Наказанием за это будет служить лишение свободы на срок до четырех лет, которое может дополняться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет. А за то же преступление, но совершенное с отягчающими обстоятельствами, например группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, — до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

В пояснительной записке авторы законопроекта также ссылаются на исследования 2023 года, где опрошенные водители называли в числе самых популярных сценариев автоподстав резкое торможение впереди идущего автомобиля, подстроенное столкновение из слепой зоны на кольцевой развязке, фальшивые аварии с пешеходами, а также царапины, якобы полученные на парковке.

«87 процентов участников опроса, так или иначе столкнувшихся с мошенниками, смогли от них отделаться. В 31 проценте случаев помог видеорегистратор, в 22 процентах— отсутствие видимых следов повреждений, ставшее весомым аргументом, еще 16 процентов пригрозили вызовом инспекторов ГАИ, а 7 процентов — страхового агента, — говорится в документе. — ДТП уже не имитируются, а происходят на самом деле, просто для этого мошенники используют специальные автомобили — отремонтированные после ДТП премиальные автомобили из Японии».

Действительно, автоподставщики постоянно совершенствуют свои методы и сбиваются в настоящие банды. Одну такую, например, в прошлом году задержали в Краснодаре — по данным местных СМИ, ее участники организовали более сотни автоподстав, а в их числе была даже сотрудница страховой компании, которая консультировала злоумышленников в вопросах выплаты компенсаций за ДТП.

Составители законопроекта отмечают также, что хоть автоподставщики сегодня и привлекаются к ответственности чаще всего за мошенничество, на деле их действия выходят далеко за его рамки, поскольку включают в себя и вымогательство, и угрозы, и нарушение ПДД, причем, как правило, с повреждением транспортного средства потерпевших. Поэтому и разбираться с такими инцидентами нужно по особой системе и ответственность ужесточать.

Независимые эксперты инициативу оценили в целом положительно.

«Проблема такая, безусловно, есть и бороться с ней непросто, — отметил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хацеэр. — И действительно, очень часто автоподставы вбирают в себя сразу несколько разных преступлений: это и мошенничество, и вымогательство, и создание аварийной ситуации, и угрозы, и много чего еще. Каких-то важных нюансов или подводных камней я в этой инициативе, если честно, не вижу».

Законопроект находится на отзыве в правительстве. Ожидается его внесение на рассмотрение в Госдуму уже в обозримом будущем.