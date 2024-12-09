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Госдума приняла закон о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) с 1 января 2025 года.

Законопроект был внесен в Госдуму Парламентом Кабардино-Балкарской республики. Им также устанавливаются штрафы до 5 тысяч рублей за повторное управление транспортным средством без ОСАГО.

Согласно закону, скидка на оплату штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 30 дней со дня вынесения постановления составит 25% (в настоящее время скидка составляет 50%, а оплатить штраф со скидкой можно в течении 20 дней).

Штрафы за управление транспортном в состоянии опьянения и за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение вырастут с 30 до 45 тысяч рублей.

Штрафы за превышение скорости также возрастут, в настоящее время законодательством установлены штрафы от 500 до 5000 рублей, новыми нормами устанавливаются штрафы от 750 до 7500 рублей.

Штраф за выезд на встречную полосу также вырастет до 7500 рублей, при объезде препятствия штраф за выезд на встречку составит от 1500 до 2250 рублей.

Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысят с 1000 до 1500 рублей.

За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда, а также за движение по обочинам смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей.

Штраф за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, возрастет с 500 до 750 рублей.

За движение по полосе для маршрутных транспортных средств с 1 января смогут оштрафовать на сумму до 2250 рублей.

Штрафы за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, составят от 3750 до 7500 рублей, пишет РИА Новости.