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Общий ОСАГО для РФ и Белоруссии заработает в апреле

Жители России и Белоруссии смогут купить общий полис ОСАГО для двух стран с апреля 2025 года, сообщил директор бюро «Зеленая карта» Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Разуван.

В РФ уже сформирована законодательная база, которая необходима для запуска такой системы, сообщили в пресс-службе ЦБ. Закон, разрешающий оформлять такие продукты, вступил в силу с 2025-го, однако продажи еще не стартовали, уточнила руководитель проектов управления андеррайтинга моторных видов страхования СК «Абсолют Страхование» Анна Ежикова. По ее словам, требуется время на доработку информационных систем.

При оформлении ОСАГО с расширением на Белоруссию для легковых авто в среднем придется доплатить чуть более 3 тыс. рублей, добавил Сергей Разуван из РСА.

Такой продукт имеет смысл приобретать как жителям Белоруссии, которые часто ездят в Россию, так и гражданам РФ, которые нередко посещают соседнюю страну, пояснила заместитель гендиректора по продуктам розничного страхования «Югории» Екатерина Суплотова. Она добавила: в этом случае не нужно будет каждый раз задумываться об оформлении «Синей карты» и следить за сроками ее окончания. Это будет выгоднее, чем покупка отдельного полиса, пишут «Известия».

«Востребованность общего полиса ОСАГО в приграничных регионах будет самой высокой и может составлять 60-70% среди регулярных покупателей «Синей карты». По мере удаления от границы этот процент будет снижаться», — оценил Сергей Худяков из Mainsgroup.