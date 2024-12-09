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Рост стоимости бензина в РФ до 20 января оказался ниже инфляции

Рост стоимости бензина на АЗС с начала текущего года по 20 января составил 0,64%, что на 0,28 процентного пункта (п.п.) ниже уровня инфляции за этот период (0,92%), следует из данных Росстата.

Ниже уровня инфляции поднялись и цены на дизель - на 0,54%.

По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 января 2025 года инфляция в РФ составила 0,25%, дизель при этом подешевел на 0,01%, а бензин подорожал на 0,09%.

Росстат оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,8 тыс. АЗС в 279 городах России.