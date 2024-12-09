Рост стоимости бензина в РФ до 20 января оказался ниже инфляции

Рост стоимости бензина на АЗС с начала текущего года по 20 января составил 0,64%, что на 0,28 процентного пункта (п.п.) ниже уровня инфляции за этот период (0,92%), следует из данных Росстата.
Ниже уровня инфляции поднялись и цены на дизель - на 0,54%.
По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 января 2025 года инфляция в РФ составила 0,25%, дизель при этом подешевел на 0,01%, а бензин подорожал на 0,09%.
Росстат оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,8 тыс. АЗС в 279 городах России.
В Минэнерго РФ сообщили, что ситуация на внутреннем рынке стабильная, запасов моторных топлив достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка. По итогам 2024 года поставки моторных топлив на внутренний рынок превысили объемы 2023 года, в январе 2025 года эта тенденция сохраняется, пишет ТАСС.
«Кроме того, для дополнительного насыщения внутреннего рынка до конца января действует временный запрет на экспорт бензина непроизводителями», - отметили в министерстве.