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АвтоМир / За рулём

Выплаты по ОСАГО за 2024 год выросли на 21,4%

19.02.2025 16:03|ПсковКомментариев: 0

Общая сумма выплат по ОСАГО за 2024 год составила 202,5 млрд рублей, что на 21,4% больше, чем в 2023 году. Такие данные опубликованы на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

При этом отмечается, что рост средней выплаты по ОСАГО за год превысил годовую инфляцию в России, которая, по данным Росстата, составила 9,5%. Президент РСА Евгений Уфимцев подчеркнул, что несмотря на рост цен на запчасти, средняя премия по ОСАГО оставалась на одном уровне, а по итогам 2024 года показала снижение на 2,6% по сравнению с 2023 годом и составила 7 616 рублей, сохранив справедливый тариф на «автогражданку».

«Средняя выплата по ОСАГО по итогам года выросла на 13% и составила 99 956 рублей по сравнению со средней выплатой по итогам 2023 года, когда она составляла 88 789 рублей», - сообщил Уфимцев со ссылкой на данные союза.

Количество урегулированных убытков по итогам 2024 года составило 2 млн, что на 7,9% больше, чем в предыдущем году. При этом в 2024 году было заключено 44,8 млн договоров (рост на 8,1%), из них 1 млн - это «короткие» полисы ОСАГО. Сумма собранных за год премий по ОСАГО составила 333,1 млрд рублей, что на 2,9% больше по сравнению с 2023 годом (323,6 млрд рублей).

По данным РСА, в декабре 2024 года средняя премия по ОСАГО составила 7 362 рубля, что на 6,8% ниже, чем годом ранее (7 896 руб.). Средняя выплата по обязательной «автогражданке» в декабре 2024 года достигла 104 010 рублей, что на 13% больше, чем годом ранее (92 018 рублей), пишет ТАСС

«ОСАГО в минувшем 2024 году показало хорошие результаты, показав рост по всем основным показателям - по выплатам, сборам, количеству заключенных договоров. И средняя выплата автомобилистам по ОСАГО также выросла за год на 13%», - сказал Уфимцев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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