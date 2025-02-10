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АвтоМир / За рулём

В РФ закрепят запрет на допуск к экзамену на права мигрантам из реестра

24.02.2025 15:14|ПсковКомментариев: 0

МВД России предлагает расширить в административном регламенте по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений основания для отказа услуги, закрепив в ней недопуск для иностранцев, в отношении которых применяется режим высылки. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

«Изменения в административный регламент направлены на расширение перечня оснований для отказа в предоставлении государственных услуг по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами для иностранных граждан или лиц без гражданства, в отношении которых применяется режим высылки», - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что при обращении указанной категории лиц в экзаменационные подразделения Госавтоинспекции они будут проверяться по реестру контролируемых лиц. «В случае нахождения гражданина в указанном реестре ему будет отказано в допуске к сдаче теоретического и практического экзаменов на право управления транспортными средствами», - пояснили в пресс-центре. Вместе с тем перечень документов, удостоверяющих личность заявителя, дополняется временным удостоверением личности лица без гражданства в России.

Реестр контролируемых лиц запущен 5 февраля и работает на базе официального сайта МВД России и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В реестре содержатся сведения о гражданах, утративших законные основания для пребывания в России. Это те лица, которые находятся в РФ более трех месяцев без патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Иностранный гражданин и лицо без гражданства включаются в реестр и в тех случаях, когда перечисленные разрешительные документы или правовые статусы были аннулированы. Также основанием для внесения сведений в список контролируемых лиц является вступление в силу обвинительного приговора суда, принятое решение о выдворении, депортации, нежелательности пребывания, неразрешении въезда и прекращении гражданства.

Мигранты, внесенные в реестр, будут иметь ряд ограничений. Например, им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, они не смогут устроить детей в детсады или учебные учреждения, управлять транспортным средством, а также получить другие услуги, которые требуются каждому человеку в повседневной жизни.

До 30 апреля 2025 года каждый иностранец, допустивший нарушение режима пребывания, обязан явиться в территориальный орган МВД или обратиться в филиал ФГУП «ПВС» МВД России по месту своего нахождения для урегулирования своего правового положения. В отношении таких лиц не будут применяться меры, связанные с высылкой, помещением в специальные учреждения, а также с запретом на въезд, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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