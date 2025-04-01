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Правительство не поддержало увеличение лимитов выплат по ОСАГО

Правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО. В его отзыве представлена позиция ЦБ, согласно которой эта мера потребует увеличения базовых ставок страховых тарифов на 10% для всех владельцев машин, что создаст угрозу платежеспособности страховщиков и снизит уровень доступности ОСАГО.

Законопроект был подготовлен в январе группой депутатов от ЛДПР. Ими предлагалось увеличить лимит страховых выплат по ОСАГО с 500 тыс. до 650 тыс. рублей в части возмещения вреда жизни и здоровью потерпевших и с 400 тыс. до 520 тыс. рублей в части возмещения вреда имуществу.

Как отмечал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, нынешние суммы страхового возмещения по договору ОСАГО не меняются уже 10 лет. Однако за минувшие годы серьезно выросли как страховые тарифы, так и стоимость запчастей, восстановительного ремонта, а также медицинских услуг. Лимитов выплат сейчас уже не хватает, указал парламентарий.

Позже Минфин дал отрицательные заключения на эту инициативу. Там отдельно подчеркнули, что введение компенсации при отсутствии ОСАГО у виновника ДТП увеличит нагрузку на резервы страховых компаний. Это приведет к росту стоимости ОСАГО для остальных граждан, сообщает «Коммерсант».