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Вильфанд ответил, когда нужно заменить зимнюю резину на летнюю

Определенного срока для «автомобильной» весны нет, она наступает при необходимых погодных условиях, в центре европейской России менять зимнюю резину на летнюю можно на следующей неделе с приходом потепления, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Менять резину уже можно будет на следующей неделе. Кто-то говорил, что автомобильная весна наступает примерно в конце марта. Я такого не слышал. Вот сейчас можно, для это будут условия», - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что менять зимнюю резину автомобиля на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже плюс 5-7 градусов, пишет РИА Новости.

Ранее Вильфанд сообщил, что майское тепло после снежной погоды придет в центр европейской России на следующей неделе, к среде температура поднимется до 20 градусов.