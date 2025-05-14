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Оснований для отзыва водительских прав может стать больше

Госавтоинспекции хотят разрешить отзывать и аннулировать водительские права, если у автолюбителя обнаружатся противопоказания во время медосмотра или диспансеризации. Такой законопроект 13 мая поддержали члены комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Сейчас здоровье шоферов проверяют раз в десять лет — во время прохождения медкомиссии и выдачи соответствующей справки. Полицейские констатировали, что за это время автовладелец может получить заболевание, препятствующее управлению транспортом.

Поэтому в правительстве предложили направлять на внеочередное обследование тех водителей, у которых при диспансеризации или визите в больницу выявят противопоказания к вождению. Если ухудшение здоровья подтвердится, сведения внесут в базу Министерства здравоохранения и автоматически передадут в ГАИ, а водительское удостоверение аннулируют.

Кроме того, власти хотят перевести медсправку в электронный вид, а водительские медкомиссии подключить к министерской базе для передачи информации обо всех проверках автомобилистов. Полиция через указанную систему сможет проверять годность россиян к управлению транспортом. Водителям, в свою очередь, не придется предъявлять медсправку при получении удостоверений, пишет «Парламентская газета».