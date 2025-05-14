Россияне смогут получить выплату по ОСАГО без учета износа машины

Правительство рассматривает возможность внедрения новой системы выплат по ОСАГО. Она позволит гражданам ремонтировать свои автомобили на любой станции технического обслуживания и получать полную компенсацию от страховой компании для самостоятельного восстановления транспортного средства. В настоящее время этот законопроект готовится к внесению в Государственную Думу. Он был одобрен Центральным банком.
Предполагается, что в законе останутся обе формы компенсации, которые действуют и сейчас. Первая — страховщик сможет либо направить машину на ремонт на станцию техобслуживания, с которой у него заключен договор, и самостоятельно организовать восстановление авто. Вторая — компания может выплатить пострадавшему денежную компенсацию. В этой сумме будет учитываться износ машины, как это действует и сейчас: то есть чем авто старше, тем меньше денег получит клиент. При этом максимальный процент износа – 50%, пишут «Известия».
А в предлагаемом новом варианте россияне получат еще и право обращаться за дополнительной выплатой, если первой не хватило на ремонт. Пострадавший сможет пойти в любой автосервис по своему выбору, а затем направить страховщику подтверждение, что восстановление машины обошлось дороже полученной им первоначально суммы. Нужно будет прислать документы об оплате ремонта и показать отремонтированное авто. После этого страховщик будет обязан доплатить клиенту стоимость износа, который вычитался из суммы при первоначальной выплате.
По новой схеме потерпевший сможет получить доплату за скрытые повреждения, если в процессе ремонта таковые будут установлены, пояснил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, за счет этого размер возмещения для клиентов увеличится.