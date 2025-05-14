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Высокий спрос на автокредитование отметили в Сбере в апреле 2025 года в СЗФО

Рекордные показатели зафиксировал Сбер в апреле 2025 года по автокредитованию в Северо-Западном федеральном округе. Общая сумма выданных средств составила 2,5 млрд рублей. Прирост к марту этого года составил 50%, а к апрелю 2024 года – 80%, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Петербуржцы – ожидаемо лидеры по объёму оформленных кредитов. На них в апреле приходится почти 90% всего финансирования. Также активнее других регионов кредитовались жители Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей.

«На фоне весенних скидок у автомобильных дилеров и в автосалонах мы наблюдаем значительный всплеск спроса на кредитование. Когда необходимы дополнительные деньги на приобретение авто, мы готовы предложить человеку наиболее удобные условия: никакого КАСКО и первоначального взноса. А если нужно дополнительно защитить свою покупку страховкой, её легко оформить в любом нашем офисе или через Сбербанк Онлайн», — сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

По итогам 4 месяцев 2025 года спрос на автокредиты в Сбере на Северо-Западе вырос на 40% в количественном выражении и на 80% – в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.