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Рост числа китайских автомобилей в России повысил цены на АИ-92

Биржевые цены на бензин марки АИ-92 за последний месяц выросли на 4,5% — с 56 174 до 58 739 рублей за 1 т. АИ-95 за этот же период вырос на 0,84% с 61 364 рублей до 61 881 рубля за 1 т. В тоже время цена на летнее дизельное топливо (ДТ) снизилась на 3,43% — с 60 184 до 58 118 рублей за 1 т.

По мнению экспертов, снижение продаж дизельного топлива связано с замедлением экономики. Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев напоминает, что дизельное топливо остается больше коммерческим, нежели потребительским, пишут «Известия».

«Это рынок BtB, нежели BtC. И, учитывая то, что ключевая ставка ЦБ делает практически невозможным получение кредитов для бизнеса, экономика тормозится и в первую очередь это сказывается на перевозках. Поэтому снижение потребления дизеля — явный показатель того, что экономика замедляется», — отмечает эксперт.

В конце октября 2024 года Центральный банк России повысил ключевую ставку до 21%. 6 июня регулятор принял решение о ее снижении до 20%.

В то же время Дмитрий Гусев отмечает, что в последние два года в России получили широкое распространение китайские машины, которые могут использовать 92-й бензин.

В целом внутренний рынок полностью обеспечен автомобильным горючим, считают регуляторы. Однако эксперты не исключают медленного роста стоимости в летний период.

По словам заместителя председателя комитета Государственной думы по энергетике Юрия Станкевича, в результате ручного управления в настоящее время розничные цены не дотягивают до минимально экономически обоснованных 1,5–2 рубля. На востоке страны этот дифференциал выше.

«В летний период медленный рост вполне реалистичен, при этом спрос на топливо будет полностью удовлетворен предложением», — заключает собеседник.