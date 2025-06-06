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Таксисты озвучили свои требования к стандарту для российских автомобилей

Таксисты добиваются принятия стандарта для автопроизводителей в РФ. Как сообщает «Коммерсант», председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова предложила принять госстандарт для производителей машин, задействованных в пассажирских легковых перевозках. В частности, предлагается ограничить стоимость в базовой комплектации 1–1,5 млн руб.

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В числе других требований — двигатель мощностью 100–150 лошадиных сил, расход топлива 5–7 л на 100 км, возможность работать без капремонта не менее 300 тыс. км, передний привод и автоматическая коробка передач, заводская гарантия не менее трех лет. Письма с этой инициативой направлены главе Минпромторга Антону Алиханову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совфеда Валентине Матвиенко.

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В мае Госдума приняла закон об установлении требований к уровню локализации автомобилей, задействованных в такси. С 1 марта 2026 года для включения машины в реестр такси количество баллов локализации должно соответствовать норме, установленной для госзакупок (3200 баллов), либо автомобиль должен быть произведен в рамках специнвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.