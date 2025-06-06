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АвтоМир / За рулём

Почти в два раза увеличились продажи автозапчастей в России

20.06.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

В период с апреля по май 2025 года рынок автозапчастей на крупнейших маркетплейсах России продемонстрировал стремительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных платформы JVO Студии.

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«Увеличение объемов продаж сопровождается значительным ростом выручки селлеров, что свидетельствует о продолжающемся укреплении онлайн-каналов в сегменте автотоваров», — отметили там.

На платформе Wildberries продажи автозапчастей в апреле-мае 2025 года увеличились почти в два раза относительно аналогичного периода 2024 года. Маркетплейс Ozon также показал уверенную положительную динамику: объем продаж автозапчастей за тот же период увеличился в 1,6 раза, пишут «Известия».

«Резкий рост объясняется в том числе структурными изменениями на авторынке. Из-за высокой зависимости от поставок из Китая и массового перехода россиян на китайские автомобили логичным стало увеличение спроса на совместимые запчасти», — указали эксперты платформы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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