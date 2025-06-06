АвтоМир / За рулём

Стало известно, автомобили какого цвета выбирают жители Северо-Запада

Цвет автомобиля влияет на его стоимость при перепродаже. В этом уверены 43% россиян, выяснили аналитики МТС AdTech. Выбирая новый автомобиль, 90% респондентов ориентируется в том числе на цвет машины.

Однако несмотря на то, что у покупателей автомобилей есть представления о том, какой цвет хорошо влияет на перепродажу транспортного средства, жители северо-западных регионов чаще других отдают предпочтение любимому цвету (63%). Среди прочих важных критериев выбора цвета личного транспортного средства жители Северо-Запада выделили заметность на дороге (11%) и меньшая вероятность угона (8%).

Черный цвет автомобиля лучше всего сохраняет стоимость автомобиля при перепродаже, так считает 37% россиян, еще 22% думают, что меньше теряют в цене серебристые машины, 18% — белые. О заметности машины на дороге чаще всего беспокоятся жители Приволжского федерального округа (21%) и Южного (20%). Цвета автомобилей, которые по статистике меньше всего угоняют, чаще всех остальных округов выбирают в Северо-Кавказском (9%) и в Северо-Западном федеральном округах (8%). Жители Дальневосточного федерального округа чаще, чем жители других округов выбирают автомобили трендовых и редких цветов (по 13%). О выгодном для перепродажи цвете больше заботятся в Уральском (10%) и Северо-Кавказском (9%) федеральных округах. Стоит отметить, что в рекламе россияне чаще всего замечают автомобили черного цвета – так ответили 53% опрошенных, белого – 45% и серебристого – 39%. Респонденты отметили, что рекламу автомобилей в социальных сетях видят в VK – 53% респондентов, YouTube – 44% и Telegram – 29%.