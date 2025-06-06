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Госавтоинспекция объявила сплошные проверки водителей

В пятницу и последние выходные месяца (27–29 июня) Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, особое внимание будет уделено выявлению автомобилистов, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. О готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах в Ульяновской, Тверской, Рязанской, Кировской, Липецкой, Ивановской, Смоленской областях, а также в Республике Коми, в Республике Алтай и в других регионах страны.

Накануне выходных дней Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортным средством в нетрезвом виде. Массовые проверки на дорогах для выявления водителей, севших за руль в состоянии опьянения, проводятся автоинспекторами на постоянной основе.

«Убедительно просим граждан, ставших свидетелями, как за руль садится водитель в неадекватном состоянии, который своими действиями угрожает безопасности других участников дорожного движения, сообщить об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он напомнил, что управление автомобилем в состоянии опьянения, а также отказ от медицинского освидетельствования влекут за собой лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупный штраф. Кроме того, в ряде случаев за эти деяния водителю грозит уже уголовная ответственность, подчеркивают в Госавтоинспекции.