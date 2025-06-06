АвтоМир / За рулём

Названы самые похищаемые детали от автомобилей в России

Самыми похищаемыми автомобильными деталями у российских автовладельцев оказались шильдики, боковые зеркала, диски и фары. В 2025 году спрос на них на маркетплейсах вырос в 2,5 раза. Об этом 30 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Moneyplace и страховой компании «Согласие».

Также в список вошли колпаки на диски, форсунки омывателей фар, крепления стеклоочистителей и штатные камеры. В общей сложности на вышеперечисленные комплектующие россияне потратили с начала года более 148 млн рублей.

В страховой компании отметили, что эти и другие элементы несложно снять с припаркованного автомобиля. Особенно бдительными посоветовали быть владельцам автомобилей BMW (14% случаев краж деталей), Lada, Mercedes и Toyota (по 9% на каждую марку).

Чаще всего в текущем году происшествия фиксировались в Московском регионе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Кражи боковых зеркал составили 36% от всех инцидентов с застрахованным транспортом. Также зафиксировано равное количество происшествий, связанных с колесами и фарами.