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В сервисном центре «Автосалона №1» бесплатно проверят автокондиционер и заправят его со скидкой

Летом система кондиционирования автомобиля работает на пределе — и малейшая неисправность может обернуться отказом прямо в дороге. Чтобы избежать перегрева и дорогостоящего ремонта, специалисты рекомендуют заранее провести диагностику.

В июле в сервисном центре «Автосалона №1» действует специальная акция для всех автовладельцев:

Диагностика кондиционера — бесплатно;

Заправка — со скидкой 50%.

Как поясняют в сервисе, снижение эффективности охлаждения — первый признак того, что системе нужна проверка. Регулярное техобслуживание помогает продлить срок службы компрессора, снизить нагрузку на двигатель и просто сохранить комфорт в салоне.

Адрес: Псков, улица Леона Поземского, 114. Запись по телефону: +7 (8112) 500-100.

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