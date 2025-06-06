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МВД разработало поправки в законы о техосмотре транспортных средств

МВД России предложило скорректировать ряд положений нормативных правовых актов в сфере технического осмотра транспортных средств. Проект постановления правительства сейчас проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, сообщается на сайте Госавтоинспекции 18 июля.

«В частности, проектом постановления предусматривается исключение неоднозначного толкования определенных норм, а также реализация права граждан на прохождение технического осмотра транспортного средства в случае утраты документов на него», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, планируется модернизировать механизм аннулирования неправомерно выданных диагностических карт на основании проведенных проверок органами прокуратуры и решений суда. Предусматривается создание единых подходов к оформлению согласования мест и графиков проведения техосмотра с использованием передвижных диагностических линий.

В Госавтоинспекции заявили, что изменения позволят оптимизировать работу сотрудников, задействованных при проведении техосмотра автобусов, а также операторов и перевозчиков. Ожидается, что они способствуют прозрачности процедуры техосмотра, контролю за деятельностью операторов и сотрудников полиции, а также защитят право операторов в сфере техосмотра на добросовестную конкуренцию.