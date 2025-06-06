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Эксперты: ситуация с ценами на бензин на российских заправках спокойная

Ситуация с ценами на бензин на российских заправках спокойная, несмотря на рост биржевых цен, по итогам этого года рост стоимости топлива будет близким к уровню общей инфляции в стране, считают опрощенные РИА Новости эксперты.

Биржевые цены на бензин в России растут этим летом, в частности цена Аи-95 на Петербургской бирже на этой неделе превышала 76 тысяч рублей за тонну, что близко к историческому ценовому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. К концу недели биржевые цены снизились на ожидании запрета экспорта.

«По ценам в рознице: мы ожидаем постепенного ежегодного роста цен на бензин в рознице на уровне, близком к инфляции», - прогнозирует старший аналитик "Эйлер" Андрей Полищук. С ним сходится в общем видении ситуации и директор центра экономики отраслей ТЭК Центра стратегических разработок Александр Амирагян.

«Если говорить о динамике цен на бензин на АЗС, то в 2025 году ситуация довольно спокойная - рост цен с начала года к середине июля пока что ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Так, прирост цен в этом году составил 3,8%-4,0% на бензины Аи-92 и Аи-95 и 1,9% на дизтопливо, что ниже накопленной инфляции с начала 2025 года (4,6%)», - сказал он.

Амирагян пояснил, что динамика биржевых цен на бензин в России подвержена сезонному фактору: летом спрос на топливо растет, что связано с увеличением использования автотранспорта в сезон отпусков. На это накладывается фактор плановых ремонтов НПЗ, что приводит к росту цен. В осенне-зимний период биржевые цены традиционно снижаются на фоне охлаждения спроса. Текущие биржевые индексы на бензин несколько выше показателей прошлого года, однако находятся на уровне конца лета 2023 года.

«Таким образом, пока что биржевые цены находятся в приемлемом диапазоне. В России динамика биржевых (оптовых) цен на бензин мало связана с розничными ценами, которые принято сдерживать в пределах годовой инфляции», - отметил Амирагян.

«Однако при росте цен на опте сокращается премия розничных продавцов, от чего страдают, прежде всего, независимые операторы АЗС, у которых отсутствует возможность распределить рентабельность по всей цепочке бизнеса – от добычи нефти до продажи конечных нефтепродуктов», - добавил эксперт из ЦСР.

Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики. Центральный банк в пятницу понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%.

Власти изучают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на экспорт бензина, который бы распространялся и на нефтяников. По его словам, профильные ведомства технически готовы к запрету, но пока продолжат мониторить ситуацию. В минувший четверг источник агентства сказал, что пока власти готовятся ввести запрет только август, на сентябрь решение будет принято позже.

Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует с 1 марта по 31 августа. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.