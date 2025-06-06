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Форма медзаключения для водителей изменится с 1 марта 2027 года

Форма медицинского заключения для водителей в России изменится с 1 марта 2027 года, сообщило министерство здравоохранения РФ.

«Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые Федеральным законом от 7 июля 2025 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 Федерального закона "О персональных данных", вступят в силу с 1 марта 2027 года», - говорится в Telegram-канале Минздрава.

Уточняется, что к этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения, пишет РИА Новости.

«Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет», - подчеркнули в ведомстве.