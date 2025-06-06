АвтоМир / За рулём

На улице Свердлова в Пскове установили знаки одностороннего движения

На улице Свердлова в Пскове утром 19 августа установили знаки одностороннего движения, сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец.

Ранее глава Пскова Борис Елкин сообщал, что с 19 августа в целях повышения безопасности дорожного на участке возле школы №2 на улице Свердлова введут одностороннее движение.

Градоначальник также отметил, что ситуация на прилегающем перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова остается на особом контроле. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры для оптимизации движения.