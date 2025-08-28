АвтоМир / За рулём

«Шумовая разметка», заборы от лосей, расширение дороги на Петербург: О работе дорнадзора ГАИ

Какие участки дорог в Псковской области самые опасные? Как и кто их выявляет? Почему придется поменять режим работы одного из светофоров на дороге Псков – Изборск? Где нужно в первую очередь расширять до четырех полос федеральную дорогу Р-23 по мнению сотрудников Госавтоинспекции? Зачем нужна «шумовая разметка» на федеральных дорогах, и где могут появиться первые ограждения от диких животных? Работа дорожного надзора управления Госавтоинспекции Псковской области стала темой программы «На пятой передаче» на ПЛН FM.

Ведущий: Всем добрый день. В эфире радио ПЛН FM программа «На пятой передаче». В студии ведущий Денис Бахтин. Тема нашей встречи - места концентрации дорожно-транспортных происшествий в Псковской области. Сегодня мы беседуем с гостями из Госавтоинспекции - инспектором по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции по Псковской области Алексеевым Александром Михайловичем. Добрый день.

Александр Алексеев: Добрый день!

- И государственным инспектором безопасности дорожного движения Дмитруком Арленом Васильевичем. Добрый день.

Арлен Дмитрук: Добрый день.

- Сначала хочу попросить гостей рассказать в двух словах, чем занимается дорожный надзор. Чем отличается инспектор отдела дорожного надзора от остальных сотрудников?

Александр Алексеев: Наша работа направлена на контроль содержания автомобильных дорог, состояния автомобильных дорог, согласование схем организации дорожного движения, внесение предложений на аварийных участках. Ведем общий контроль, контрольно-надзорную деятельность. Управление Госавтоинспекции региона ведет контроль за работой территориальных органов в районах. Добавит Арлен.

Арлен Дмитрук: Я хотел бы добавить, что у сотрудников в районах и небольших городах обязанностей не меньше, чем в городе Пскове. В их обязанности входит выявление неудовлетворительных дорожных условий, а также проверка жалоб граждан, составление материалов по выявленным неудовлетворительным дорожным условиям. Все сотрудники дорожного надзора в районах осуществляют полноценную деятельность. В течение дня они выезжают на обследование улиц и дорог, устанавливают неудовлетворительные дорожные условия, составляют акты о нарушениях, фиксируют и направляют в суд для пресечения. Эти функции выполняются в каждом районе, в каждом муниципальном образовании.

Александр Алексеев: Да, независимо от штата обязанность возложена на каждый отдел Госавтоинспекции. В каждом из районов есть сотрудник дорожного надзора.

Ведущий: Даже если это маленький район, вроде Куньинского и Локнянского, там тоже есть такие специалисты?

Александр Алексеев: Куньинский район обслуживает Великолукский ОМВД России. И там есть сотрудник дорожного надзора, который осуществляет надзор в Куньинском районе. В Новосокольническом районе на отдел МВД возложен контроль за состоянием автомобильных дорог также в Локнянском районе.

Ведущий: Где находятся так называемые места концентрации дорожно-транспортных происшествий?

Александр Алексеев: В текущем году у нас одно место концентрации дорожно-транспортных происшествий в городе Великие Луки на пересечении улиц 3-й Ударной армии и улицы Колхозной. На этом пересечении улиц зарегистрировано 4 ДТП. Три из них - столкновения транспортных средств и одно - наезд на пешехода.

Ведущий: Мы говорим про 12 месяцев?

Александр Алексеев: Нет, это за 6 месяцев, по итогам полугодия. А если брать предочаговые места, это либо два ДТП одного вида, либо три разных ДТП на одном участке дороги, то у нас зарегистрировано 9 таких мест на территории области. Если брать по федеральным трассам Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Невель - граница с республикой Белоруссия, это 328-326 километры Островского района.

Ведущий: В районе города Острова.

Александр Алексеев: Не доезжая до Острова перед подъемом. Также это трасса А-212 Псков - Изборск 6-й километр, поворот на деревню Подосье. Дорога А-122 Устюжно-Крестцы-Яжелбицы-Великие Луки, 678-й километр данной трассы.

Ведущий: Если взять, например, из того, что вы назвали участок федеральной дороги Псков - Изборск в районе поворота на Подосье. Какие предложения есть по ликвидации этого очага аварийности?

Александр Алексеев: По данному участку автомобильной дороги предложение рассматривалось в августе на заседании межведомственной рабочей группы при министерстве Псковской области по транспорту. Рассматривался вопрос о запрещении поворота налево при движении с Изборска. Но, пока идет строительство Северного обхода, получится, увеличим интенсивность движения в сторону города. Поэтому здесь…

Ведущий: Нецелесообразно…

На фото: ДТП с пострадавшим 2 марта 2025 года на 8-м километре дороги Псков - Изборск, у поворота к деревне Подосье.

Александр Алексеев: … Да, нецелесообразно. Пока только регулированием светофорных объектов, фаз работы. Выключается зеленый сигнал со стороны города Пскова, загорается красный. В противоположном направлении остается зеленый, чтобы была возможность повернуть налево и освободить перекресток.

Ведущий: Вполне разумно. Где-то у нас в городе можно увидеть на некоторых перекрёстках.

Александр Алексеев: Если глобально смотреть, конечно, требуется реконструкция данного перекрестка и строительство четырех полос с выделенной отдельной фазой для движения налево. Но это в перспективе на будущее.

Ведущий: Давайте расскажем, как работает дорожный надзор. Скажем, вбиваются данные программным способом, по которым видно, что на определенном участке происходят однотипные дорожно-транспортные происшествия. Каким образом обычно ведется анализ? Собираются все данные по каждому происшествию и ищутся схожие моменты? Освещение, время суток…

Александр Алексеев: Все дорожно-транспортные происшествие регистрируется в автоматизированной информационной системе ДТП, где формируется отчетность. Мы просматриваем по итогам каждого месяца, где у нас есть «очаги», «предочаги». Обсуждаем, что можно сделать на районном уровне с администрациями, с подрядными организациями. Потом информация поступает в адрес управления для обобщенного анализа данной ситуации - какие можно сделать дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение ДТП. Но они также фиксируются ежемесячно, как и в рабочем порядке, вручную, когда каждое ДТП рассматривается индивидуально, так и с помощью формирования базы данных ДТП.

Ведущий: Давайте поговорим про нашу главную трассу Р-23. Она проходит практически через всю область с севера на юг. Там происходят самые серьезные происшествие, одно из них, с тремя погибшими было в Островском районе. Вы назвали участок в Островском районе как один из самых опасных. Какие еще там есть опасные участки?

Александр Алексеев: На данный момент, как я говорил, 326-й - 328-й километры данной трассы. Там зарегистрировано два съезда с дороги с пострадавшими. Наше предложение - это фрезерование по краевой линии разметки, либо обустройство шумовой разметки, как это уже произведено на территории Стругокрасненского и Плюсского районов. Там были съезды с дороги. Сделали фрезерование для предупреждения водителей при засыпании.

Ведущий: Человек пугается и возвращается…

Александр Алексеев: Не то, чтобы пугается, разметка его предупреждает, чтобы остановился. Еще на этом участке распространено то, что, на мой взгляд, является медвежьей услугой, когда уступают дорогу, съезжают на обочину. Из двух полос получаются четыре. Три машины уступили, а четвертая машина как ехала, так и едет. Создается аварийно-опасная ситуация. Причем по обочине могут двигаться пешеходы. Поэтому призываю наших зрителей и слушателей не выезжать на обочину за линию разметки, не двигаться по ней. Это может привести к наезду на людей и столкновению транспортных средств на встречной полосе.

А возвращаясь к вопросу, с которого мы начали по аварийно-опасным участкам. По итогам 12 месяцев 2024 года у нас также был «очаг» - 340-й километр, за Островом, отмечено 2 случая наезда на диких животных. Рассматривается возможность обустройства заборов от животных. Далее у нас 380-й километр аварийно-опасный участок в Пушкиногорском районе, где поворот на Велье, или где идут горки. Там постоянно дежурит экипаж ДПС…

Ведущий: И комплекс фотовидеофиксации периодически работает.

Александр Алексеев: … Переносной комплекс работает. Плюс там тоже рассматривается вопрос обустройства по разделительной полосе путем фрезерования в местах, где запрещен обгон из-за неровного профиля дороги на горизонтальном уровне. Видимость получается менее 300 метров. Возможно создание аварийных ситуаций.

Ведущий: Давайте вернемся к теме создания заборов для диких животных. Правильно ли я понимаю, что это будут какие-то протяженные участки дорог, где будет с ограждение с двух сторон? Или с одной? Это ограждение будет в местах, где нет съездов с дороги?

На фото: сбитый лось 11 мая 2024 г на 329-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель.

Александр Алексеев: Был организован совместный выезд с сотрудниками управтодора по автомобильной дороге Р-23. Определялись по местам, анализировали аварийность за последние пять лет. Был определен первоочередной участок - это Плюсский район от границы Ленинградской области до 10 километров в сторону города Пскова. Там нет съездов, предлагается с помощью обустройства исключить выход животных на дорогу. Сейчас данное предложение прорабатывается на федеральном уровне.

Ведущий: Можно заранее предположить, что сбору грибов и ягод это не помешает. Раз нет съездов никаких, беспокоиться не стоит. Наоборот, будет более безопасно, когда ты будешь понимать, что никакой лось в этом месте не выскочит.

Долгое время называли участок небольшой трассы Р-23 в Палкинском районе как один из самых аварийных, с 306-го километра.

Александр Алексеев: Это район Черской. Там приняты меры. Установлен светофорный объект с вызывной функцией для пешеходов, который снижает риск наезда на пешеходов. Установлены камеры фотофиксации. Также переносные камеры работают. В текущем году и в прошлом там не фиксировалось происшествий.

Ведущий: Недавно ездил в Остров и вдруг понял, что чего-то не хватает. Раньше стояли знаки ограничения скорости 110 км в час в определенных местах, а сейчас их нет. С чем это связано?

Александр Алексеев: Это была проблематика 2023-24 годов - столкновения транспортных средств с превышением скорости. При разрешённых 110 у нас водители едут до 130 километров в час. Поэтому было принято решение снизить скоростной режим, убрать до 90 км в час. Обратных изменений пока не планируется.

Ведущий: В регионе, наверное, нигде теперь нет участков с разрешенной скоростью 110.

Александр Алексеев: На М-9 «Москва - Балтия» был участок, там тоже убрали ограничение «110» в связи со столкновением транспортных средств и съездами с дорог.

Ведущий: Все, кто пользуется дорогой между Псковом и Петербургом, видят, что идет расширение в Ленинградской области. Перед Санкт-Петербургом будет 4 полноценных полосы. Понятно, что в Псковской области мы тоже хотим видеть что-то подобное. На ваш взгляд, насколько необходимо такое расширение на участках дорог Псковской области? Мы сейчас говорим не про финансовые затраты, а про целесообразность.

Смотрите также Участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей станет четырехполосным {{include_quiz:}} Александр Алексеев: Если смотреть по интенсивности дорожного движения, самый загруженный участок от города Пскова до Острова, где необходимо увеличить ширину до 4 полосы. Наиболее интенсивное движение как раз идет на этом участке. Это первоочередное. Конечно, в сторону Санкт-Петербурга тоже необходимо. Это наше видение. Как это будет реализовываться - вопрос к собственнику автомобильной дороги.

Ведущий: Что касается разделения встречных потоков. Несколько лет назад у нас на автодороге Р-23 появились пластиковые столбики в районе Стремутки там, где дорога имеет три полосы. Как вы оцениваете эффективность этого способа организации движения? Если желание применить еще подобный способ?

Александр Алексеев: Сначала установка вызвала большой общественный резонанс. Необходимо следить за состоянием столбиков, особенно в зимний период. Поэтому наши сотрудники из специализированной роты и отдела Псковского района контролировали уборку. Сам выезжал, каждое утро смотрел по уборке данной территории в зимний период. Здесь была проблематика.

Проанализировав период времени до и после установки данных сигнальных столбиков, мы получили эффект. После установки увеличилось количество ДТП с материальным ущербом, без раненых, но снизилась тяжесть последствий.

Поэтому эффективность столбиков доказана статистикой. Но здесь нужны участки автомобильной дороги, где есть три и более полосы движения. Пока нет таких участков, где могли бы мы их установить. Еще перед поворотом Черняковицы, если ехать в сторону Санкт-Петербурга. Если учитывать полосы разгона торможения, то там они установлены. Новых участков в ближайшее время пока не планируется.

Ведущий: Если мы возьмем не федеральные дороги, а региональные, поблизости от Пскова, с большим потоком такие как Псков, - Гдов - Сланцы, Псков - Палкино. Какие из них самые аварийные?

Александр Алексеев: Наиболее опасные из приближенных к Пскову региональных дорог - это Псков - Гдов - Сланцы и дорога Неелово - Кудина гора - Печоры.

Ведущий: Большой поток, сложный рельеф.

Александр Алексеев: И еще у нас дорога Порхов - Успенье в Порховском и Дедовичском районе было порядка 5 дорожно-транспортных происшествий с погибшими по прошлому году. На этих участках дорог наибольшая аварийность.

Ведущий: Есть предложения по ним?

Александр Алексеев: Есть, конечно, они рассматриваются незамедлительно. Во-первых, на само дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями выезжают сотрудники управления Госавтоинспекции и представители дорожных организаций. На месте принимается решение, что необходимо. По Гдовской дороге это обустройство барьерных ограждений мест для исключения съездов и установка знаков 1.34 «направление поворот» на красном фоне стрелки белая.

Ведущий: «Барьерки» заметно прибавилось за последние два года.

Александр Алексеев: Реакция идет незамедлительно от Псковавтодора, скорейший отзыв на наши предложения по обустройству.

Ведущий: Давайте Арлену Васильевичу вопрос зададим. Вы как человек, который работает ближе к «земле», в Опочецком районе, видите эффект от применения камер, фотовидеофиксации? Камеры убавляют ваше количество работы?

Арлен Дмитрук: По большей части на участках дороги, где они установлены, были дорожно-транспортные происшествия. Благодаря камерам на участках с повышенным шансом ДТП уже снижается скорость движения. На этих участках дороги люди становятся внимательнее. Как ни странно, люди привыкли моргать фарами. Повышается внимание. На мой взгляд, эффект от применения камер все-таки хороший. Принято считать, что камера - это плохо, «я получу штраф». Нет, по нашей части это на самом деле очень даже помогает работать.

Александр Алексеев: Потому что много аварийных мест убрано при помощи камер фото-, видеофиксации. Даже не обязательно работающих, а в том числе с помощью муляжей.

Ведущий: Которые являются «активными» муляжами. Программы показывают как их водителям как действующие. Водители все равно притормаживают и ведут себя аккуратнее.

Александр Алексеев: Сейчас идет ротация. Сегодня был муляж, завтра установят работающие камеры фотофиксации, чтобы не было привыкания.

Ведущий: Мы в одной из передач еще говорили про мобильный комплекс, который в движении используется как раз на участках федеральных дорог. Шансы получить штраф за превышение скорости, очень-очень высоки.

Александр Алексеев: Сейчас есть в планах установка «умных» шериф-балок на патрульные машины, которые будут в автоматическом режиме фиксировать нарушение водителями скоростного режима. Комплекс устанавливается на патрульную машину, выявляет нарушения в потоке и передает для вынесения штрафов.

Ведущий: Давайте поговорим про так называемые шериф-балки - устройства, которые имитируют работу спецсигналов патрульных автомашин. Сколько их сейчас по области и насколько они эффективны?

Александр Алексеев: По федеральной трассе было предложение установить в каждом районе по всей дороге Р-23. Они уже установлены, это порядка 11 шериф-балок. По региональным дорогам сейчас установлены на направлении Псков – Гдов в районе поворота на Самолву. Планируется закупка еще четырех шериф-балок для обустройства. Сейчас обсуждается места установки. Эффект - снижение скоростного режима, повышение, внимательности водителей. В ночное время это помогает «разбудить» водителя, встряхнуть его и заставить задуматься.

Первую шериф-балку установили на федеральной трассе в Алоли, где было ДТП с выездом на встречную полосу с тремя погибшими и одним раненым ребенком. Впоследствии с учетом анализа были поставлены на другие участки. Заметен положительный эффект. На местных жителей, которые постоянно пользуются дорогой, возможно, не так не влияет, как на дороги, где идет транзитный транспорт.

Ведущий: «Круговые» перекрестки - одна из тем, которая вызывает постоянные ожесточенные споры между водителями в плане безопасности. Противники перекрестков с круговым движением говорят, что они не безопасны. А по данным статистики мы видим, что, наоборот, происходит снижение количества учетных происшествий, с пострадавшими.

Александр Алексеев: Да, количество ДТП, с материальным ущербом может расти. Однако снижается тяжесть последствий, так как первая задача кругового движения - снижение скорости транспортного потока. Движение проходит на малой скорости. Эффект от круговых перекрестков положительный, их критикуют необоснованно. Если на Инженерной – Индустриальной в Пскове круговое движением было заужено, не соответствовало изначально созданному проекту, сейчас в управлении городского хозяйства приняты меры к расширению данного кругового движения, исключающие заторовые ситуации на данном пересечении.

Ведущий: Осталась другая проблема - люди, которые покидают круговой перекресток из «неправильной» полосы, из внутренней. Они создают аварийные ситуации, несмотря на разметку.

Александр Алексеев: Это тоже культура вождения и вопрос привыкания к новой разметке.

Ведущий: Как вы думаете, достаточно будет разметки или все же придется прибегать к комплексам фото- и видеофиксации?

Александр Алексеев: Я думаю, здесь нужны не комплексы фото и видеофиксации, а как раз применение сигнальных столбиков, которые будут направлять движение. На трассе Р-23 эти сбивают столбики, но эффект от них положительный. Так же будет и здесь.

Ведущий: Про самый ожидаемый дорожный проект - Северный обход. В заявленный срок 2027 год изменится организация дорожного движения на прилегающем участке дороги Псков – Изборск. Это самая загруженная дорога по количеству транспорта. Чего вы ожидаете от ввода в эксплуатацию Северного обхода?

Александр Алексеев: Во-первых, это исключение движения по дорогам города Пскова транспортного потока со стороны Рижского в сторону Санкт-Петербурга. Получится убрать транзитные большегрузные транспортные средства, которые будут двигаться по Северному обходу, и разгрузить улицы Юбилейную, Чудскую. Самый ожидаемый эффект - удобство для жителей Пскова и Псковского района.

Ведущий: Спасибо. К сожалению, как всегда, время нашей беседы неумолимо истекает. Поэтому мне остается только поблагодарить наших гостей за то, что нашли время встретиться, ответить на вопросы. Будем надеяться, это не последняя встреча.

Александр Алексеев: Спасибо вам за внимание. Спасибо нашей проблематике.

Ведущий: Спасибо. До новых встреч.

Беседовал Денис Бахтин