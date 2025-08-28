АвтоМир / За рулём

В Пскове планируют установить новый светофор на улице Леона Поземского

На заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассмотрели обращение депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова. Речь идет об организации пешеходного перехода через улицу Леона Поземского в районе пересечения с улицей Олега Кошевого, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарья Дмитриева пояснила, что речь идет о регулируемом переходе с установкой вызывного светофора.

«Ставить вызывной светофор однозначно, потому что там действительно люди перебегают дорогу», — отметили участники обсуждения.

По словам представителей комиссии, нагрузка на этот участок улицы значительная, движение интенсивное с утра до вечера. Нерегулируемый переход здесь небезопасен. При этом пешеходы уже сейчас используют несанкционированные места для пересечения проезжей части, в том числе в районе торговой точки «Крем-брюле».

При обсуждении прозвучали сомнения, что дополнительный светофор вызовет недовольство водителей. Однако, как подчеркнули на комиссии, безопасность пешеходов должна быть приоритетом.

Принято решение принципиально поддержать установку регулируемого перехода, а в начале следующего года межведомственная комиссия определит точное место размещения и проведет необходимые расчеты.