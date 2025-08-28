АвтоМир / За рулём

Почти 50 водителей разъезжали по псковским дорогам в нетрезвом виде на прошлой неделе

1 211 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции по Псковской области за период с 1 по 7 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Выявлено 47 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано шесть водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 27 - получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - призвали в Госавтоинспекции.