Опрос об электросамокатах запустил Молодежный парламент при областном Собрании

Опрос об использовании электросамокатов запустил Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей члены Молодежного парламента. Пройти его можно по ссылке.
«Электросамокаты стали частью городской жизни — на них катаются в парк, в универ и даже на работу. Это быстро, удобно и модно. Но вместе с этим появляются вопросы: как ездить так, чтобы было безопасно и для самокатчиков, и для пешеходов? Мы запускаем короткий опрос (всего 5 минут), чтобы услышать ваше мнение. Какие правила нужны? Где кататься комфортнее? Стоит ли ограничивать скорость или, наоборот, дать больше свободы?» - анонсировали опрос в Молодежном парламенте.
Отмечается, что каждый голос поможет сделать регион удобнее и безопаснее для всех. После онлайн-опроса члены Молодежного парламента собираются провести уличный опрос и направить собранные данные в Собрание.