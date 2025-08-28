АвтоМир / За рулём

«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН: как это было

Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН прошла на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» 20 сентября. У гостей была возможность увидеть предложения автосалонов Пскова в одном месте, получить у менеджеров ответы на вопросы по поводу покупки транспортных средств и записаться на тест-драв. Также на фестивале были организованы интерактивные площадки и развлекательная программа с выступлениями артистов. Подробнее о мероприятии - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Автосалоны

Пять автосалонов поддержали Псковскую Ленту Новостей и поздравили ее с 25-летием. На автофестивале салоны продемонстрировали флагманы автомобильного рынка, дали возможность псковичам прикоснуться к новым моделям авто и ответили на все интересующие вопросы. Также помимо демонстрации автомобилей некоторые салоны создали на своих локациях интерактивные зоны.

Автосалон «Лидер Авто»

Салон «Лидер Авто» представил автомобили, привезенные из Казахстана, ОАЭ и Кореи: GMC Sierra, Mercedes Benz GLC, ⁠Mazda CX50, Audi Rs Q8.

Представитель автосалона Павел Смолькин поприветствовал гостей праздника со сцены.

«Рад приветствовать всех, кто сегодня находится здесь на дне рождения, на этом замечательном фестивале. От всей души поздравляю Псковскую Ленту Новостей с двадцатипятилетием. В нашем автосалоне "Лидер Авто" вы можете увидеть новые автомобили и автомобили с пробегом. Если вы мечтаете о автомобиле своей мечты из любой точки мира, мы приглашаем вас в наш автосалон», - сказал Павел Смолькин.

Директор салона Виктор Румянцев в свою очередь выразил благодарность ПЛН за возможность предоставить свои автомобили и пригласил всех в автосалон.

«Мы можем привезти автомобили из любой точки мира и предоставить полное сопровождение до постановки автомобиль на учет», - сказал Виктор Румянцев.

На локации салона действовала фотозона: в багажнике автомобиля GMC Sierra располагались гипсофилы и три корзины по 51 розе, которые в последствии были разыграны между активными гостями праздника.

Мужчина, выигравший корзину, сказал, что подарит ее своей жене, а мальчик, ставший победителем, - маме.

«Автомобильный центр Псков»

«Автомобильный центр Псков» на Ижорского, 36 представил самые востребованные модели Chery в России: Tiggo 4, новый фаворит российских автолюбителей — Chery Tiggo 7L, Chery Tiggo 9 и, что особенно интересно, флагман нового бренда Tenet — T8.

«Фестиваль - это отличная возможность пообщаться с экспертами, получить профессиональные консультации и прочувствовать настоящую праздничную атмосферу, которую создает Псковская Лента Новостей для своих читателей и слушателей», - отметил генеральный директор автосалона Вадим Боровко.

Автосалон разыграл на празднике брендированные пакеты с футболкой и термокружкой, а также зимний набор с шапкой, шарфом, перчатками из натуральной шерсти и плед.

«Автосалон 1» / «Автосалон №1»

Автосалоны представили свои автомобили на автофестивале «Автомир Пскова».

«Автосалон №1» провел для псковичей и гостей города официальную презентацию своего нового бренда BELGEE. В салоне представлены две модели X50 и X70. Все автомобили в наличии, в разных цветах, разных комплектациях, в этом месяце в честь открытия автосалон дарит подарки каждому покупателю.

Также вскоре ожидается поставка обновленного BELGEE X70. В этом году BELGEE завоевал несколько наград в премии «Внедорожник года». Belgee X50 стал лучшим компактным кроссовером с моноприводом. А Belgee X70 - лидер в номинации «Разумный выбор: лучшее соотношение цены и качества».

«Автосалон 1» показал Chery Tiggo 9 и Tenet T8.

«С ПЛН мы сотрудничаем давно. Вы - основой информационный ресурс, мы не могли не поддержать вас и не поздравить с праздником. Для нас участие в фестивале - это возможность рассказать о наших автосалонах. На мероприятии мы представили новый бренд TENET, модель T8 - семиместный кроссовер. Максимальная вместимость багажника до 1930 литров, автомобиль оснащен полным приводом, современные системы безопасности. Вы организовывали семейный праздник, для нас - это также возможность привлечь нашу целевую аудиторию, поскольку мы представляем семейные автобренды», - сказали в пресс-службе автосалона.

Chery Tiggo 9 - это также семиместный кроссовер, который идеально подходит для семейных поездок и путешествий. В автомобиле 10 подушек безопасности, усиленный каркас прочности для максимальной безопасности каждого пассажира.

На локации действовала точка бесплатного аквагрима для всех желающих.

А в конце праздника салоны разыграли наборы с брендированным шоппером, ручкой, а также сертификаты на сервисные работы.

«Бизнес Град»

Автосалон «Бизнес Град» представил пикап Sollers ST6, а также удобные и вместительные минивэны «Соболь» NN.

«Всегда приятно участвовать в таких масштабах мероприятиях, когда собираются все дилерские центры, в том числе и про нас не забывают. Мы, как представители коммерческой техники, хотим быть на равных с легковыми. Позиционировать себя так, чтобы нас узнавали, чтобы знали, где мы находимся, потому что мы находимся в удаленной черте города, поэтому очень сложно принимать участие во всех мероприятиях, но тем не менее мы стараемся», - отметил представитель салона Михаил Васильев.

Михаил Васильев рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что в автосалон обращаются за помощью в изготовлении уникальных автомобилей. «По всей России есть сложность с некоторыми автомобилями. Допустим, цельнометаллические фургоны требуют определенной температуры для перевозки определенных продуктов. К нам обратилась компания, и мы нашли решение этого вопроса, изготовили им цельнометаллический фургон с определенными параметрами для перевозки лекарств. Всем нашим партнерам, которые к нам обращаются, а их очень много, всем организациям нужны различные виды надстроек, и мы находим решения, подбираем под них продукцию. Очень известные компании, которые каждый день перевозят продукцию: мясо, пельмени. Очень много фирм, которые нуждается в поставке автомобилей, спецтехники. Кому-то нужен кран-манипулятор, кто-то нацелен на бригадные автомобили для осуществления протяжки проводов и всего прочего. Мне не просто продаем автомобили. У нас цель немножко другая, у нас задача как раз именно ту технику поставить, которая будет им нужна. Очень много организаций, которые обращаются, они даже сами не понимают, что им надо, и мы помогаем именно в решении их задач», - рассказал он.

Также Михаил Васильев поделился, что автосалон берет заказы на создание автодомов. «Хороший автодом можно укомплектовать примерно за 3,5 миллиона», - пояснил представитель салона.

«С 2015 года мы находимся на Зональном шоссе, реализуем нашу продукцию "ГАЗ". У нас уже сложился такой дружный коллектив. Есть свои партнеры, очень хорошие отзывы о нас. Поэтому такая вот интересная работа», - заключил Михаил Васильев.

Салон разыграл на празднике дорожный набор от Sollers и сертификаты на обслуживание.

«Авто-АС»

Автосалон «Авто-АС» представил внедорожники Omoda C7, а также Jaecoo J7 и J8 на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25».

«Мы решили принять участие в данном мероприятии, поздравить наших дорогих партнеров ПЛН с их юбилеем, продемонстрировать свои автомобили, рассказать людям о том, какие мы автомобили продаем. Рассказать, познакомить с премиальным брендом Omoda и премиальным брендом Jaecoо», - сказал представитель салона Константин Пискунов.

Салон разыграл сертификаты на сервис и на поход в «Двор Подзноева».

Зоны активности

Автофестиваль в лучших традициях ПЛН был насыщен событиями. Для гостей были созданы все условия для полного погружения в атмосферу праздника.

Конкурс по раскраске автомобилей

Конкурс по раскраске автомобилей пальчиковыми красками проходил на автофестивале-выставке.

На локации были представлены два автомобиля: Chevrolet Orlando от салона «Автолидер» и Changan Uni-s от салона «Автосалон №1».

Самым активным участникам вручили приятные призы.

Псковские рэперы

Псковские рэп-исполнители представили свои авторские треки на автофестивале-выставке «Автомир Пскова».

На сцене выступили такие именитые реперы как HEADLIGHT, ODNOZLO, YOUNG EASY, PALADA.

Федерация брейк-данса

Федерация брейк-данса по Псковской области зажгла танцпол на автофестивале-выставке «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» 20 сентября.

Спортсмены различных возрастов представители зажигательные номера на специально подготовленном пространстве перед сценой.

Всероссийское общество автомобилистов

Зона Всероссийского общества автомобилистов рассказала о правилах дорожного движения.

Уже 50 лет организация активно занимается пропагандой безопасности дорожного движения в Псковской области среди детей и взрослых, а также обучает будущих водителей.

На станции Всероссийского общества автомобилистов гости узнали о дорожных знаках и правилах дорожного движения, приняли участие в квест-игре на знание ПДД, проверили свои знания в интерактивной гонке на самокатах, примерили на себя роль инструктора или курсанта автошколы, получили памятные призы.

Шоу автозвука

Объединение Pskov Racing Team показало несколько автомобилей, заряженных автозвуком.

Шоу автозвука — это соревнования и мероприятия, где энтузиасты и профессионалы демонстрируют и оценивают автомобильные аудиосистемы, соревнуясь либо в качестве воспроизведения музыки, либо в максимальной громкости звука, а также в качестве мультимедийных систем.

Мастер-класс по воркауту

Принять участие в мастер-классе по воркауту и научиться базовым упражнениям смогли псковичи и гости города на автофестивале.

Для посетителей провели спортивные конкурсы по подтягиванию на максимум; отжиманию на брусьях (на максимум); выходам силой на две руки (на максимум); отжиманиям от пола (на максимум); стальноми хвату (вис на время).

Экшен-шоу

Атлет-экстремал, основатель экшен-шоу Crazy worker, обладатель нескольких мировых рекордов Денис Ефимов показал свои перфомансы на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25».

За свою карьеру Денис Ефимов участвовал во множестве YouTube-шоу и телепроектов.

Шоу Crazy worker выполнено в строительной тематике, на автофестивале-выставке ПЛН представлено силовое направление.

Денис Ефимов показал необычные трюки, которые не под силу выполнить обычному человеку.

Зрители принимали активное участие в перфомансах. Денис Ефимов предлагал всем желающим согнуть гвозди, но ни у кого не получилось этого сделать.

Гости были в восторге от шоу и активно делились впечатлениями друг с другом.

«Джоликидс»

Промоутер от «Джоликидс» на протяжении всего праздника радовал псковичей раздачей шариков с логотипом ПЛН.

Волонтер создал настроение гостям в красочном костюме нашумевшего персонажа Лабубу. Все желающие могли сделать фото с Лабубу и получить заряд энергии на оставшийся день.

Дети с удовольствием брали шарики из рук полюбившегося им героя.

Оказали поддержку

Также партнерами Псковской Ленты Новостей в организации автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25» стали лизинговая компания CARCADE и сервис по замене масла SPOT.

CARCADE - это лизинговая компания, входящая в группу компаний «Газпромбанк лизинг» От компании на празднике были разыграны ценные призы. Клиенты CARCADE — более 250 тысяч предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России.

От сервиса по замене масла SPOT разыграли пять сертификатов. Сертификат распространяется на профессиональный уход для автомобиля в SPOT на Рижском проспекте, 96Б до 20 декабря текущего года.

Компания SPOT предлагает широкий выбор оригинальных масел и фильтров в наличии.

Работы производятся от 15 минут, без очередей и с гарантией по строгим стандартам.

Псковская Лента Новостей

Конечно же наше издание не осталось в стороне от розыгрыша призов.

ПЛН вручила активным участникам праздника главные призы этого дня - часы, наушники и аэрогриль.

«Королев Продакшн»

На протяжении всего праздника зажигательную атмосферу на сцене создавал Николай Королев.

Артисты «Королев Продакшн» пели, танцевали и дарили положительные эмоции всем гостям.