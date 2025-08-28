АвтоМир / За рулём

Госпрограмма автокредитования теперь действует на TENET T4 в «Автосалоне 1»

Да-да, твой шанс стать владельцем стильного и умного кроссовера со скидкой до 20% уже здесь.

Как это работает? Государство компенсирует часть первоначального взноса по кредиту — и новый кроссовер TENET T4 становится ещё доступнее.

Кто может воспользоваться программой:

многодетные семьи (скидка 10%)

педагоги и медики

люди с инвалидностью

военнослужащие СВО и их близкие

семьи с двумя и более детьми

Для всех категорий, кроме многодетных семей, скидка достигает 20%!

Условия:

новые автомобили TENET T4 2025 года выпуска

стоимость до 2 млн рублей

программа действует только в рамках выделенного лимита субсидий

Главное — успеть! Пока другие думают, ты можешь уже выезжать из «Автосалона 1» на Труда, 26 на своём новом T4.

Звоните по тел. +7(8112) 500-200

tenet-autosalon1.ru

Реклама: Реклама: ООО «Автосалон 1», ИНН: 6000005056, Erid: 2SDnjcPfR7U