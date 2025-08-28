Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы Дениса Бахтина «На пятой передаче», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят установленные восемь «лежачих полицейских» в деревне Хотицы на автодороге Псков - Писковичи - Муровицы:
- Есть ли хоть какие-то основания для установки искусственных дорожных неровностей, кроме желания местных жителей?
- Что говорится в официальных ответах о причинах установки ИДН, почему эти ответы нелогичные и не соответствуют ГОСТам?
- Почему «Псковпассажиравтотранс» не жалуется на мешающие маршрутному транспорту неровности?
- Как будет перекрыта дорога на Хотицы на время строительства путепровода Северного обхода;
- Почему жители деревни Хотицы должны страдать материально из-за своей инициативы.