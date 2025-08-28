←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё За рулём 28.08.2025 09:311 «Шумовая разметка», заборы от лосей, расширение дороги на Петербург: О работе дорнадзора ГАИ 29.09.2025 13:520 «Младший брат CHERY»: псковичам рассказали о преимуществах бренда TENET 29.09.2025 09:560 «Беседка»: Новый автобренд на рынке Пскова. ВИДЕО 29.09.2025 08:400 Автобусный бизнес хотят пускать на маршруты в обмен на инвестиции 28.09.2025 13:301 В России будут отзывать водительские права при выявлении у их владельцев опасных заболеваний 26.09.2025 17:301 «На пятой передаче»: Восемь ИДН в Хотицах и почему местные жители должны пострадать. ВИДЕО
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

«Младший брат CHERY»: псковичам рассказали о преимуществах бренда TENET

29.09.2025 13:52|ПсковКомментариев: 0

О преимуществах нового бренда TENET рассказал в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) руководитель отдела продаж «Автосалона 1» Иван Рычнев. 

«CHERY, как старший брат, зашел на Россию, посмотрел, что происходит, посмотрел на людей, посмотрел на климат, посмотрел на дороги, а, соответственно, TENET, как младший брат, уже приходит на все готовое, но более технологическим, более дерзким. Связано это с тем, что происходит локализация производства. TENET собирается в Калуге, на заводе, где раньше собирали Volkswagen, и, соответственно, даже первая модель, TENET T4, подходит под государственную поддержку», - сказал Иван Рычнев.

Таким образом, в России появился бренд TENET, который представлен уже тремя моделями.

«Как глобальный бренд CHERY как был, так и остается по всему миру. Для России, учитывая все нюансы и особенности, вышел бренд TENET. На сегодняшний день уже представлены три модели. У нас это T4, T7 и T8. И можно сказать, что любой потребитель сможет подобрать для себя кроссовер, который ему больше всего подойдет», - добавил Иван Рычнев.

Также гость студии акцентировал внимание на том, что несмотря на небольшой размер автомобиля он подойдет молодым семьям.

«Если говорить про TENET T4, то там цены стартуют с одного миллиона 999 тысяч рублей. Это переднеприводный кроссовер, выглядит компактно, но если посидеть внутри, можно понять, что места в нем предостаточно. Для молодой семьи хватит абсолютно точно. И он удобен в парковке, в городском передвижении», - уточнил Иван Рычнев.

TENET представлен в множестве комплектаций, предоставляя выбор потенциальному автолюбителю.

«Есть возможность выбрать из множества комплектации, в том числе и турбированный, двигатель с мощностью до 147 сил с современной роботизированной коробкой передач, с двумя сцеплениями. Очень удобная, очень юркая, очень компактная, но в то же время вместительная машина», - подчеркнул Иван Рычнев.

Также он отметил, что в любую комплектацию, будь то минимальная или максимальная, входит полный пакет теплых опций.

«Технологии правят миром. Соответственно, CHERY и TENET не отстают от мира, оснащение автомобилей на уровне. Стоит отметить, что любой автомобиль TENET оснащен пакетом теплых опций. То есть неважно, это будет минимальная комплектация или максимальная. В автомобиле всегда будет обогрев лобового стекла, обогрев передних сидений, обогрев форсунок стеклоомывателя, обогрев зеркал заднего вида и обогрев руля. Не будет такого автомобиля, в котором вы замерзнете зимой», - заключил Иван Рычнев.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 4849 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
29.09.2025, 15:101 Lada Largus врезался в маршрутный автобус на Октябрьском проспекте Пскова. ВИДЕО 29.09.2025, 14:240 В Стругокрасненском районе нетрезвый подросток на мотоцикле с пассажиром врезался в ограждение 29.09.2025, 14:100 Mercedes опрокинулся на дороге Псков – Гдов, пострадали двое 29.09.2025, 13:530 Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в Пскове на улице Леона Поземского
29.09.2025, 13:520 «Младший брат CHERY»: псковичам рассказали о преимуществах бренда TENET 29.09.2025, 13:230 В Пскове на улице Чудской автомобиль «запрыгнул» на разделительную полосу 29.09.2025, 11:400 В Пскове мотоциклист опрокинулся и врезался в легковой автомобиль на мосту 29.09.2025, 11:120 Daewoo Nexia подожгли на улице Крестки в Пскове
29.09.2025, 10:170 За период с 22 по 28 сентября в Псковской области зарегистрировали 12 ДТП  29.09.2025, 09:560 «Беседка»: Новый автобренд на рынке Пскова. ВИДЕО 29.09.2025, 08:400 Автобусный бизнес хотят пускать на маршруты в обмен на инвестиции 28.09.2025, 20:300 Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 29 сентября
28.09.2025, 18:150 В Куньинском районе сбили лося 28.09.2025, 13:301 В России будут отзывать водительские права при выявлении у их владельцев опасных заболеваний 27.09.2025, 21:000 Ограничение скорости введут на участке трассы А-122 в Псковской области 28 сентября 27.09.2025, 19:072 На круговом перекрестке Кузбасской дивизии легковой автомобиль врезался в трактор ВИДЕО
27.09.2025, 14:200 Приставы в ходе рейда изъяли у псковички внедорожник из-за долга в 1,5 млн рублей 26.09.2025, 18:200 Ограничения движения введут на трассе Р-23 и автомобильных дорогах А-114 и Р-56 27 сентября 26.09.2025, 17:301 «На пятой передаче»: Восемь ИДН в Хотицах и почему местные жители должны пострадать. ВИДЕО 26.09.2025, 16:230 Движение транспорта ограничат на улице Карла Маркса в Пскове в связи с ярмаркой
26.09.2025, 14:560 Биржевые цены на Аи-92 за неделю три раза обновили абсолютный рекорд 26.09.2025, 12:550 Ford изъяли у нетрезвого водителя в Пскове 26.09.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» 26.09.2025, 11:031 «Лежачий полицейский» появится у дома №14 на улице Байкова в Пскове
26.09.2025, 10:411 Светофор может появиться на перекрестке улиц Карла Маркса и Свердлова в Пскове 26.09.2025, 10:230 Участок Пушкиногорского шоссе будет перекрыт 27 сентября 26.09.2025, 10:120 Два автомобиля Volkswagen Passat сгорели в Псковской области за сутки 25.09.2025, 23:190 Столкновение на круговом перекрестке улиц Инженерной и Труда в Пскове попало на видео
25.09.2025, 22:520 Женщина на «Лексусе» лишила боковой двери фургон на Крестовском шоссе. ФОТО 25.09.2025, 22:280 В Пскове водитель «Шанса» сбил велосипедиста 25.09.2025, 21:400 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 26 сентября 25.09.2025, 20:400 Великолукский суд отклонил апелляцию водителя на результат алкогольного теста
25.09.2025, 18:200 Завершена укладка верхнего слоя асфальта на дороге Пушкинские Горы – Локня 25.09.2025, 14:315 В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО 25.09.2025, 14:250 Приставы за 8 месяцев взыскали с нетрезвых псковских водителей более 6 млн рублей 25.09.2025, 14:010 Россиян предупредили о штрафах за кота в салоне автомобиля
25.09.2025, 13:400 18 тысяч тонн противогололедных материалов заготовили в Псковской области 25.09.2025, 13:393 В Пскове на перекрестке разбиты две автомашины: оба водителя двигались на запрещающий сигнал 25.09.2025, 13:180 Количество ДТП с участием детей в Псковской области снизилось на 35,1% 25.09.2025, 12:460 Перекресток улиц Волкова и Герцена в Пскове перекроют из-за соревнований 28 сентября
25.09.2025, 10:550 Ограничение движения на участке улицы Металлистов в Пскове продлили до 30 сентября 25.09.2025, 09:150 Движение транспорта ограничат в Пушкинских Горах на время сельскохозяйственной ярмарки 24.09.2025, 16:500 CHANGAN CS35PLUS NEW — уже в Пскове 24.09.2025, 16:490 В ходе рейда на псковских дорогах приставы изъяли автомобиль у уроженца Таджикистана
24.09.2025, 16:260 Электровелосипедист наехал на пожилую женщину в Невеле 24.09.2025, 15:450 ДТП произошло на перекрестке улицы Вокзальной и Октябрьского проспекта в Пскове 24.09.2025, 15:110 Автомобиль с прицепом стал участником ДТП на площади Ленина в Пскове 24.09.2025, 14:590 ДТП с участием двух автомобилей произошло на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
24.09.2025, 11:120 На площади Ленина в Пскове Hyundai «догнал» Omoda. ВИДЕО 24.09.2025, 10:410 Автомобили Volkswagen и Kia горели в Великих Луках 24.09.2025, 10:000 Мероприятие «Злостный нарушитель» проводят у псковской «Ленты» на Рижском проспекте 24.09.2025, 09:520 ДТП произошло на Советском мосту в Пскове
23.09.2025, 23:040 В Пскове мужчина на «Мазде» не пропустил 18-летнего водителя «Лады» и устроил ДТП 23.09.2025, 21:001 МВД не планирует вводить ограничения на праворульные машины 23.09.2025, 20:220 Ограничения движения введут на трассе Р-23 и автомобильной дороге А-114 24 сентября  23.09.2025, 15:000 Несколько автомобилей столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове
23.09.2025, 14:520 «АвтоВАЗ» опроверг завершение выпуска Lada Aura 23.09.2025, 12:480 Несовершеннолетнего порховича подозревают в угоне «семерки» 23.09.2025, 10:470 Приставы взыскали 150 тысяч рублей с водителя, сбившего пешехода в Великих Луках 23.09.2025, 09:590 Нетрезвый водитель Mitsubishi попался полицейским на улице Юбилейной в Пскове
23.09.2025, 09:000 Запретить принудительную высадку пенсионеров из транспорта хотят в России 23.09.2025, 08:000 «Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН: как это было 22.09.2025, 22:040 18-летний водитель устроил ДТП на Четырех углах в Пскове. ФОТО, ВИДЕО 22.09.2025, 20:081 Наиболее ожидаемым дорожным проектом для респондентов ПЛН стал Северный обход Пскова
22.09.2025, 17:100 Госпрограмма автокредитования теперь действует на TENET T4 в «Автосалоне 1» 22.09.2025, 16:370 Два человека пострадали после столкновения двух автомашин в Острове 22.09.2025, 15:570 Полосу движения перекрыли до 26 сентября на Октябрьском проспекте в Великих Луках 22.09.2025, 15:040 Движение транспорта частично перекроют в Великих Луках для ярмарки «Осень»
22.09.2025, 14:100 «Дневной дозор»: Удовлетворены ли вы темпами и качеством ремонта дорог в Пскове? 22.09.2025, 13:100 Три человека пострадали при столкновении трех автомашин и автобуса ПАЗ под Великими Луками 22.09.2025, 12:410 В Островском районе опрокинулся квадроцикл с пенсионеркой-водителем, пострадали двое 22.09.2025, 11:410 ДТП произошло на улице Максима Горького в Пскове
22.09.2025, 10:260 Более 1200 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ за неделю в Псковской области 21.09.2025, 20:400 Ограничение скорости будет действовать на четырех участках трассы Р-23 «Псков» 22 сентября 21.09.2025, 19:001 Латвия намерена запретить и регулярные автобусные рейсы в РФ 21.09.2025, 18:000 Дорогу от ТЦ «Рубин» до улицы Юности отремонтируют до конца года
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.