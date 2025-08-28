АвтоМир / За рулём

«Младший брат CHERY»: псковичам рассказали о преимуществах бренда TENET

О преимуществах нового бренда TENET рассказал в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) руководитель отдела продаж «Автосалона 1» Иван Рычнев.

«CHERY, как старший брат, зашел на Россию, посмотрел, что происходит, посмотрел на людей, посмотрел на климат, посмотрел на дороги, а, соответственно, TENET, как младший брат, уже приходит на все готовое, но более технологическим, более дерзким. Связано это с тем, что происходит локализация производства. TENET собирается в Калуге, на заводе, где раньше собирали Volkswagen, и, соответственно, даже первая модель, TENET T4, подходит под государственную поддержку», - сказал Иван Рычнев.

Таким образом, в России появился бренд TENET, который представлен уже тремя моделями.

«Как глобальный бренд CHERY как был, так и остается по всему миру. Для России, учитывая все нюансы и особенности, вышел бренд TENET. На сегодняшний день уже представлены три модели. У нас это T4, T7 и T8. И можно сказать, что любой потребитель сможет подобрать для себя кроссовер, который ему больше всего подойдет», - добавил Иван Рычнев.

Также гость студии акцентировал внимание на том, что несмотря на небольшой размер автомобиля он подойдет молодым семьям.

«Если говорить про TENET T4, то там цены стартуют с одного миллиона 999 тысяч рублей. Это переднеприводный кроссовер, выглядит компактно, но если посидеть внутри, можно понять, что места в нем предостаточно. Для молодой семьи хватит абсолютно точно. И он удобен в парковке, в городском передвижении», - уточнил Иван Рычнев.

TENET представлен в множестве комплектаций, предоставляя выбор потенциальному автолюбителю.

«Есть возможность выбрать из множества комплектации, в том числе и турбированный, двигатель с мощностью до 147 сил с современной роботизированной коробкой передач, с двумя сцеплениями. Очень удобная, очень юркая, очень компактная, но в то же время вместительная машина», - подчеркнул Иван Рычнев.

Также он отметил, что в любую комплектацию, будь то минимальная или максимальная, входит полный пакет теплых опций.

«Технологии правят миром. Соответственно, CHERY и TENET не отстают от мира, оснащение автомобилей на уровне. Стоит отметить, что любой автомобиль TENET оснащен пакетом теплых опций. То есть неважно, это будет минимальная комплектация или максимальная. В автомобиле всегда будет обогрев лобового стекла, обогрев передних сидений, обогрев форсунок стеклоомывателя, обогрев зеркал заднего вида и обогрев руля. Не будет такого автомобиля, в котором вы замерзнете зимой», - заключил Иван Рычнев.