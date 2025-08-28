Автомобиль BELGEE X70 получил рестайлинг

Новый BELGEE X70 — рестайлинг, который впечатляет! Кроссовер, который завоевал доверие, стал ещё ярче, современнее и технологичнее. И самое главное — уже в наличии в «Автосалоне №1» на улице Леона Поземского, дом 114!
Факты и преимущества, которые говорят сами за себя:
- Длина — 4 720 мм, ширина — 1 860 мм, колёсная база — 2 800 мм. Пространства хватит и для семьи, и для дальних поездок.
- Под капотом — 1.5 Turbo 147 л.с. с отличной динамикой и экономичностью.
- Клиренс — 190 мм, идеально для российских дорог и лёгкого бездорожья.
- Большой 10,25-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
- Камера 360° и интеллектуальные системы помощи водителю — для максимальной уверенности за рулём.
- Салон с премиальной отделкой, электрорегулировкой сидений и улучшенной шумоизоляцией.
- И всё это — по цене, которая приятно удивит, от 2 275 990 р.*
Подробности можно узнать на сайте.
Реклама: ООО «За Рулем Мечты». ИНН: 6000012840. Erid: 2SDnjePM9rn