Автомобиль BELGEE X70 получил рестайлинг

Новый BELGEE X70 — рестайлинг, который впечатляет! Кроссовер, который завоевал доверие, стал ещё ярче, современнее и технологичнее. И самое главное — уже в наличии в «Автосалоне №1» на улице Леона Поземского, дом 114!

Факты и преимущества, которые говорят сами за себя:

Длина — 4 720 мм, ширина — 1 860 мм, колёсная база — 2 800 мм. Пространства хватит и для семьи, и для дальних поездок.

Под капотом — 1.5 Turbo 147 л.с. с отличной динамикой и экономичностью.

Клиренс — 190 мм, идеально для российских дорог и лёгкого бездорожья.

Большой 10,25-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Камера 360° и интеллектуальные системы помощи водителю — для максимальной уверенности за рулём.

Салон с премиальной отделкой, электрорегулировкой сидений и улучшенной шумоизоляцией.

И всё это — по цене, которая приятно удивит, от 2 275 990 р.*

Подробности можно узнать на сайте.

Реклама: ООО «За Рулем Мечты». ИНН: 6000012840. Erid: 2SDnjePM9rn