Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины

Менять летние шины на зимние рекомендуется при температуре +5-7 градусов Цельсия, но обязательно до 1 декабря, сообщил Минтранс РФ.
Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»
Там уточняется, что согласно техрегламенту таможенного союза, эксплуатировать летние шины запрещено с декабря по февраль.
Также законодательством предписывается обязательное наличие на зимних шинах маркировки «M+S», «M&S» или «M S». При этом они могут быть как шипованными, так и нешипованными, пишет РИА Новости.
«Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь», - объяснили в Минтрансе.