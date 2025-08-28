АвтоМир / За рулём

Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины

Менять летние шины на зимние рекомендуется при температуре +5-7 градусов Цельсия, но обязательно до 1 декабря, сообщил Минтранс РФ.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 °С и случаются постоянные заморозки... по закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря», - говорится в Telegram-канале министерства.

Там уточняется, что согласно техрегламенту таможенного союза, эксплуатировать летние шины запрещено с декабря по февраль.

Также законодательством предписывается обязательное наличие на зимних шинах маркировки «M+S», «M&S» или «M S». При этом они могут быть как шипованными, так и нешипованными, пишет РИА Новости.

«Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь», - объяснили в Минтрансе.