Чем могут обернуться неоплаченные штрафы на границе, напомнили псковским дальнобойщикам

Санкции за неоплаченные штрафы напомнили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления Псковской Ленте Новостей.

В соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и отдельных каботажных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» таможенные органы осуществляют проверку уплаты штрафов в пункте пропуска, в том числе в области международного автомобильного сообщения, законодательства Российской Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, законодательства Российской Федерации в области дорожного движения или законодательства Российской Федерации в области транспорта.

При выявлении неоплаченного штрафа транспортное средство допустят для дальнейшего движения по территории Российской Федерации только после его уплаты. В случае неуплаты административного штрафа в течение трех часов с момента прибытия транспортного средства в пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации иностранный перевозчик или лицо, действующее от его имени, должен принять меры по выезду автомобиля с территории Российской Федерации.

«Рекомендуем водителям иностранных транспортных средств, в том числе водителям автобусов, осуществляющих международные перевозки пассажиров, перед началом перевозки проверять информацию о наличии неоплаченных административных штрафах, в том числе на официальном сайте Госавтоинспекция.рф и по возможности оплачивать до прибытия в пункт пропуска, сохраняя квитанцию. Необходимо учесть, что время, затрачиваемое на оплату штрафа в пункте пропуска, ведет к увеличению времени нахождения в пункте пропуска, негативно сказывается на расписании движения автобусов, осуществляющих рейсовые маршруты с пассажирами», - подчеркнули в пресс-службе таможни.