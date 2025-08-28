АвтоМир / За рулём

Нетрезвых водителей на мопеде и ВАЗе остановили на псковских дорогах

Нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности аналогичное правонарушение, остановили в Псковской области сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Днем 24 октября на дороге Санкт-Петербург – Невель в Плюсском муниципальном округе полицейские остановили ехавшего на мопеде мужчину. Выяснилось, что этот местный житель 1988 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

А вечером 25 октября в Себеже инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ, которым управлял 31-летний житель Опочецкого муниципального округа. Оказалось, что и он был «под градусом».

Еще один нетрезвый водитель на иномарке был выявлен в городе Опочке. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.