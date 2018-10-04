Экономика

«М-Конструктор» налаживает деловые контакты в Индии

Компания «М-Конструктор», великолукский производитель металлоформ и оборудования для производства железобетонных изделий, приняла участие в комплексной деловой миссии российских экспортно-ориентированных компаний в Индии, которая прошла 4 и 5 октября в Нью-Дели. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в программе мероприятий, помимо панельной сессии «Бизнес в Индии: возможности и перспективы торгово-экономических отношений», прошли презентации российских компаний, круглые столы и b2b встречи.

Коммерческий директор компании Артем Багнюк провел для представителей индийского бизнеса презентацию о заводе, подробно рассказал о выпускаемой продукции, ее особенностях и преимуществах перед конкурентами на местном рынке, а также выразил уверенность в перспективах сотрудничества с производителями ЖБИ и строительными компаниями Индии.

«Сегодня Индия - динамично развивающаяся страна, в которой реализуются масштабные инфраструктурные стройки, такие как автомобильные и ж/д дороги, морские порты. Одновременно с этим развивается благоустройство городов, прокладываются коммуникации, развивается инфраструктура. Учитывая исторические отношения России и Индии, отечественные компании должны быть востребованными и пользоваться успехом у индийских потребителей»

Индийская сторона выразила заинтересованность продукцией завода «М-Конструктор». На встрече с представителями бизнеса руководитель Российского экспортного центра Андрей Слепнев заявил об открытии представительства РЭЦ в Индии, также было отмечено, что Индия является приоритетным и стратегическим партнёром России.

Первый день мероприятия завершился встречей участников программы Made in Russia, на которой обсудили оптимальные пути выхода российских компаний на индийский рынок, целесообразность открытия шоу-рума и особенности работы рынка в целом и госкомпаний в частности.

На саммите состоялись выступления высокопоставленных гостей из России и Индии: президента Российской Федерации Владимира Путина, премьер-министра Республики Индия Нарендра Дамодардас Моди и многих других.

Компания «М-Конструктор» выражает признательность Российскому Экспортному Центру за организацию деловой миссии российских компаний в Индии. Участие в подобных мероприятиях позволит российским предприятиям выйти на новые рынки сбыта и расширить географию экспортных поставок.