Экономика

Фонд развития промышленности поддержит создание импортозамещающего производства в Псковской области

Якорный резидент особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» «Титан-Полимер» получит льготный займ от федерального Фонда развития промышленности. Заемные средства в размере 500 млн рублей пойдут на создание в ОЭЗ «Моглино» высокотехнологичного импортозамещающего производства биаксиально-ориентированнойполиэтилентерефталатной пленки (БОПЭТ) ежегодным объемом в 35 тысяч тонн.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, планируемая к выпуску продукция применяется для фасовки и хранения продукции, изготовления изоляции электропроводов, а также в электронике, микроэлектронике, медицине, машиностроении и других отраслях.

Льготное заемное финансирование «Титан-Полимеру» будет предоставлено в рамках программы «Проекты развития». По условиям программы деньги выделяются на проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.

Добавим, что проект ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» получил одобрение Экспертного совета Фонда развития промышленности в числе пяти проектов в Свердловской, Курской, Пензенской областях и Югре на общую сумму займов 1,64 млрд рублей. При этом общая стоимость проектов превысит 6,5 млрд рублей.