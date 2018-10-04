Экономика

Хлеб и пиво возглавили топ-10 популярных товаров в Псковской области

Оператор фискальных данных «Такском» проанализировал продуктовые предпочтения жителей Псковской области в начале осени. Компания отслеживает потребительский спрос с декабря прошлого года, используя данные, полученные с контрольно-кассовых чеков.

ТОП-10 товаров, лидирующих в сентябре по количеству покупок и в денежном выражении

Средний чек в Псковской области составил 638 рублей в начале осени, что меньше на 2% аналогичного показателя в августе. Жители соседней Ленинградской области в среднем покупали товаров на сумму 733 рубля, а Смоленской – на сумму 521 рубль.

Среднероссийского чека псковский меньше на 24,5% по итогам первого осеннего месяца.