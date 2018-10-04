Экономика

В ближайшие шесть лет число госкомпаний сократится почти вдвое

В ближайшие шесть лет количество госкомпаний сократится почти в два раза. Такая информация содержится в документе «Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года», с текстом которого ознакомились «Известия».

В настоящее время государство в лице Росимущества владеет порядка 1,5 тыс. рыночных организаций. К концу 2024 года их количество планируется уменьшить на 47% - до 797 компаний.

Целью приватизации является пополнение бюджета и увеличение темпов экономического развития страны за счет деятельности частных компаний, чья эффективность выше государственных. По оценке Центра развития НИУ ВШЭ, сокращение доли государства в экономике позволит повысить ВВП на дополнительные 0,75 процентных пунктов.

Государство планирует оставить за собой лишь те акционерные общества, которые заняты обеспечением каких-либо государственных функций. Также, по заявлению Росимущества, в России могут исчезнуть федеральные и муниципальные унитарные предприятия.