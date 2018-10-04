Экономика

Регионам придется потратить на национальные проекты от 1 до 5% средств из своих бюджетов

Внесенный правительством РФ проект бюджета гарантирует выполнение государством всех социальных обязательств. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе выступления от фракции «Единой России» на пленарном заседании нижней палаты парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«Гарантированное выполнение государством всех социальных обязательств - это важнейшая задача бюджета, которую внесенный Правительством проект, безусловно, решает», - заявил Андрей Макаров.

Он обратил внимание на то, что фактические доходы в 2019 году составили 19,969 трлн рублей, превысив прогноз на 22%. «Это показатель того, в каком состоянии находится наша экономика», - отметил парламентарий.

Андрей Макаров также сообщил, что сегодня наблюдается рост ненефтегазовых доходов. «Мы очень много говорили о том, что надо сойти с "нефтяной иглы". Так вот, хочу напомнить, что если 2017 году они были чуть больше 9 трлн рублей, в 2018 году - 10 трлн рублей, то ненефтегазовые доходы по 2019 году мы сегодня уже планируем на 2 трлн рублей больше. И вот эти ненефтегазовые доходы и означают будущее нашей страны, это именно те решения, которые в том числе и мы с вами здесь принимали», - пояснил он.

Говоря о расходной части бюджета, председатель комитета напомнил, что в 2017 году расходы составляли 16 трлн рублей, в 2018 году – 17,4 трлн рублей (на данный момент, без внесения изменений в закон о бюджете текущего года). В проекте бюджета 2019 года расходы заложены на уровне более 18 трлн рублей.

Согласно проекту, внесенному правительством, профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,932 трлн рублей. По словам Андрей Макарова, профицит федерального бюджета – это возможность «не просто наполнить наши резервы, а сделать бюджет безопасным с точки зрения внешних воздействий».

Парламентарий отдельно остановился на вопросах финансирования приоритетных национальных проектов. Андрей Макаров отметил, что в проекте бюджета заложены средства на создание новых мест в школах и ликвидацию третьей смены, ремонт и реконструкцию образовательных учреждений, улучшение жилищных условий граждан и многие другие задачи, поставленные президентом РФ.

В 2019 году также будет продолжено финансирование программы по созданию новых мест в детских садах. В следующем году только на эти цели пойдет 36 млрд рублей, и данный объем финансирования будет сохранен в течение всей «трехлетки».

«Отличие этого бюджета от предыдущих в том, что национальные проекты погружаются в государственные программы», - указал депутат.

Он сообщил, что уже со следующей недели комитет по бюджету вместе со всеми профильными комитетами начнет рассматривать каждую государственную программу.

Также проектом бюджета-2019 предусмотрена поддержка субъектов Федерации. «Только на финансовую поддержку регионов по следующему году закладывается сумма более 2 трлн рублей, - заметил глава бюджетного комитета. - При этом в части софинансирования национальных проектов устанавливается норма 95%, от 95% до 99% со стороны федерального бюджета, то есть регионам в среднем придется потратить на национальные проекты менее 3% средств».

При этом, по словам Андрея Макарова, федеральный бюджет становится еще более прозрачным для граждан. «Отныне бюджет любой человек может увидеть в открытом варианте, потому что он размещен на сайте, и каждый может, нажав одну кнопку, увидеть все эти цифры, увидеть в этом бюджете себя и свою семью, регионы, свою деревню», - отметил он.