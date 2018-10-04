Экономика

Россельхозбанк направил на финансирование сельскохозработ в Псковской области более 900 млн рублей

С начала текущего года Псковский филиал Россельхозбанка направил на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 910 млн рублей, что на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Кредитные ресурсы направлены сельхозтоваропроизводителям на приобретение семян, средств защиты растений, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. Своевременная финансовая поддержка Россельхозбанка позволила провести аграриям региона необходимые сельскохозяйственные работы, закончить посевную и уборочные кампании эффективно и в срок.

«Россельхозбанк на постоянной основе проводит колоссальную работу по повышению доступности средств для аграриев, предлагая широкую линейку кредитных продуктов. Кредитование сезонных работ - один из приоритетов деятельности филиала и мы оказываем максимальную поддержку агрохозяйствам области в финансировании сезонных работ», - отметил директор Псковского филиала РСХБ Александр Тихомиров.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.