Экономика

В районах области может быть снижена стоимость патентов для предпринимателей

В Псковское областное Собрание поступил проект закона Псковской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Псковской области «О патентной системе налогообложения». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, законопроектом, разработанным государственным комитетом Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, предлагается ввести понижающий коэффициент в размере 0,7 для расчета потенциального годового дохода для индивидуальных предпринимателей на территории муниципальных районов области. Возможное снижение стоимости патентов по отдельным видам предпринимательской деятельности не коснётся городских округов: Пскова и Великих Лук.

Предложенная мера призвана повысить привлекательность патентного вида налогообложения в муниципалитетах.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что возможность применения понижающего коэффициента не распространится на определённые виды предпринимательской деятельности.

Речь идет об оказании услуг по перевозке грузов и пассажиров автомобильным и водным транспортом. Также применение понижающего коэффициента не распространено на высокодоходные виды предпринимательской деятельности: розничная торговля, услуги общественного питания, сдача в аренду помещений и земельных участков.

Кроме того, в соответствии с требованием федерального законодательства в законопроекте содержится положение об уменьшении размера потенциально возможного годового дохода до 1 млн рублей по виду предпринимательской деятельности «Резка, обработка и отделка камня для памятников» (в случае привлечения индивидуальным предпринимателем от 5 до 15 наемных работников включительно).

В то же время для покрытия потерь местных бюджетов, связанных с уменьшением размера потенциально возможного годового дохода, законопроектом предлагается повысить размер потенциально возможного годового дохода по виду предпринимательской деятельности «Обрядовые услуги» с 1 млн рублей до 2 млн рублей (в случае привлечения свыше 5 до 10 наёмных работников включительно) и до 3 млн рублей (в случае привлечения свыше 10 до 15 наемных работников включительно).

Ориентировочная сумма потенциально выпадающих доходов содержится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту – в случае введения понижающего коэффициента поступления в местные бюджеты в 2019 году суммарно сократятся ориентировочно на 250-300 тысяч рублей.