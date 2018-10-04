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Экономика

Российские банки предупредили о начале дедолларизации экономики

12.10.2018 07:41|ПсковКомментариев: 4

Российские компании ищут способы застраховать риски и вести торговые расчеты в других валютах. В частности, предпринимателей интересуют рубли, евро, юани и индийские рупии. Об этом «Известиям» рассказали в банках из топ-30. Представители бизнеса подтвердили тенденцию.

В банке «ФК Открытие» отметили, что пока в структуре расчетов 60% приходится на американскую денежную единицу, 35% - на европейскую и 5% - на все остальные валюты. Наибольший интерес компании проявляют к евро, однако говорить о массовом переходе на него все-таки рано, отметил глава дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев.

Также бизнес стал переходить на юани - МКБ уже добавил эту валюту в список доступных для расчетов. При этом такие рокировки несут для клиентов дополнительные валютные риски, предупредили в банке «Ак Барс». Они связаны с колебаниями курсов и ограниченным спросом.

Сейчас началась планомерная дедолларизация сделок и расчетов, подтвердил «Известиям» глава РСПП Александр Шохин. По его словам, компании резервируют средства в национальных валютах тех стран, с которыми торгуют. Например, если раньше расчеты шли через доллары, то теперь могут осуществляться напрямую, пояснил он.

Источник «Известий» на финансовом рынке рассказал, что отказываться от американских денег при реализации инфраструктурных проектов предпринимателям советуют даже консалтинговые компании, которые готовят экспертизы на сделки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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