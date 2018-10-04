Экономика

Иностранные инвесторы начали отказываться от России

Прямые инвестиции иностранцев в российскую экономику упали в третьем квартале 2018 года на шесть миллиардов долларов. Как пишет РБК, такие данные приводятся в подготовленном Высшей школой экономик (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе».

Финансовые активы иностранцев в российском частном секторе «резко сократились» в третьем квартале 2018 года - в основном это произошло за счет рекордного сокращения прямых иностранных инвестиций, пишет ведущий эксперт Центра развития ВШЭ Сергей Пухов. «Такого не было за всю историю платежного баланса», - отмечает автор исследования.

Данные ЦБ о платежном балансе, собранные РБК, действительно показывают, что это рекордное с 1994 года квартальное сокращение прямых иностранных инвестиций (предыдущий рекорд — сокращение на 4,8 млрд долларов - был зафиксирован в четвертом квартале 2005 года). Кроме того, это первое сокращение со второго квартала 2015 года. Его объясняют тем, что из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов En+, Rusal и группы ГАЗ.

Помимо этого, как отмечают эксперты, ранее от 60 до 80% прямых иностранных инвестиций в Россию на самом деле представляли собой российские деньги, пропущенные через офшоры. Западные санкции и отечественная компания по «деофшоризации» положили конец этой практике.

До третьего квартала иностранные инвестиции в российскую экономику продолжали расти. За первую половину 2018 года прямые инвестиции нерезидентов в частный нефинансовый сектор России выросли почти на 8,5 миллиардов долларов.