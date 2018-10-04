Экономика

Минэкономразвития уточнило прогноз по инфляции на 2018 год

Инфляция в России по итогам текущего года превысит официальный прогноз в 3,4% и приблизится к таргету Центробанка в 4%, если рубль не укрепится, говорится в ежемесячном докладе «Карта экономики» Министерства экономического развития, пишут «Ведомости». Чтобы инфляция удержалась в рамках прогноза, рубль, начиная с октября, должен выйти на прогнозную траекторию, отмечается в докладе.

В макропрогнозе Минэкономразвития заложило курс рубля на уровне 64,5 руб./$ в октябре и 63,9 руб./$ в ноябре - декабре. При этом официальный курс, установленный Центробанком на 13 октября - 65,97 руб./$.

В сентябре инфляция в годовом выражении выросла до 3,4% с 3,1% в августе, напомнило ведомство. Это выше прогноза Минэкономразвития, которое ожидало роста до 3,2-3,3%.

В октябре ведомство ожидает инфляцию на уровне 0,4-0,5%. В годовом выражении рост потребительских цен согласно прогнозу Минэкономразвития ускорится до 3,5-3,7%.

В сентябре Минэкономразвития ухудшило прогноз на 2018-2019 гг. Ведомство ждет роста экономики в текущем годe на 1,8%, в следующем - на 1,3%. Также были ухудшены прогнозы инфляции и инвестиций, но только на 2018 г. - с 3,1 до 3,4% и с 3,5 до 2,9% соответственно.