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Экономика

Банки РФ повышают ставки по вкладам из-за санкционного оттока капитала

13.10.2018 19:14|ПсковКомментариев: 17

Российские банки с сентября повышают ставки по рублевым и валютным вкладам, стремясь привлечь деньги, необходимые из-за усиления оттока капитала, вызванного угрозой дальнейших западных санкций, считают опрошенные агентством «Прайм» аналитики.

Крупнейшие кредитные организации страны - Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие - стремятся приблизить доходность по вкладам в рублях к 7% и выше. Тренд на повышение ставок, кроме того, был задан решением ЦБ повысить в сентябре ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, отмечают банкиры.

Сбербанк 12 октября повысил ставки по всем вкладам, максимальная ставка без учета спецпредложений в банке теперь составляет 5,15%. Но этим крупнейший банк не ограничился и запустил «промо-вклад» до конца ноября, диапазон ставок по которому варьируется от 6,5% до 7,15%

До этого, в сентябре, ВТБ тоже организовал промо-вклад с максимальной ставкой 7,1% - его можно открыть до конца года в любом отделении банка. А если самостоятельно оформить его через интернет, то максимальная ставка составит 7,3%.

Топ-менеджеры двух крупнейших российских банков указывают схожие причины повышения ставок по депозитам. Это и повышение ключевой ставки ЦБ, и рыночная тенденция, говорят банкиры. Анализируя предложения этих и других банков, можно увидеть, что кредитные организации стараются предлагать ставки по вкладам ближе к 7% и выше.

Так, например, Альфа-банк вслед за Сбербанком повысил доходность по всей линейке вкладов в рублях и в долларах. Максимальная процентная ставка по депозиту в рублях выросла до 8,01% годовых, а в долларах - до 3,52%.

До этого ставки по ряду вкладов повысил банк «Открытие». По одному из вкладов банк привязал доходность к росту доли инвестиционно-страховых продуктов клиента: если она растет, то ставка может увеличиться до 9,2%. По другим вкладам максимальная ставка достигает 6,9%.

Теги: #банки
Источник: Псковская Лента Новостей
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