Псковичам предлагают назвать продукцию «Соловьев», на которую они хотели бы увидеть скидки в ноябре

«ПсковАгроИнвест», производящий мясную продукцию под известной торговой маркой «Соловьи», сделал неожиданное предложение псковичам - выбрать ту продукцию, на которую горожане хотели бы увидеть скидки в фирменных магазинах в ноябре. До этого компания сама определяла акционные позиции.
Сделать свой выбор, можно разместив комментарий под соответствующим постом в группе «Соловьев» во ВКонтакте - ЗДЕСЬ.
Принимается не более трех вариантов от одного участника. Продукцию можно посмотреть в КАТАЛОГЕ.
Добавим, что часть покупателей уже высказала свое мнение. Псковичи просят снизить в ноябре цены на фаршированный перец, свиную вырезку, буженину, любительский бекон, свиные сардельки, мюнхенские колбаски, пикантные сосиски и другую продукцию.
Прямо сейчас присоединяйтесь к опросу и повлияйте на ценовую политику местного производителя!